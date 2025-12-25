Cote d'Ivoire: Korhogo - 20 nouvelles AVEC installées pour renforcer l'autonomisation des femmes

Le département de Korhogo a franchi une nouvelle étape dans la promotion de la solidarité communautaire avec l'installation officielle de 20 nouvelles Associations pour la valorisation de l'entraide communautaire (AVEC), portant à 39 leur nombre dans la localité.

Le centre culturel Womingnon de Korhogo a abrité, le 23 décembre 2025, la cérémonie officielle d'installation de 20 nouvelles Associations pour la valorisation de l'entraide communautaire (AVEC). L'événement s'est déroulé sous la présidence de l'honorable Madjara Coulibaly, avec pour parrain le président du Conseil régional du Poro, ministre, directeur de cabinet, Fidèle Sarassoro, représenté à l'occasion par Coulibaly Abou Nibi, vice-président du Conseil régional.

Initiée par le président du Conseil régional du Poro dès son accession à la tête de l'institution, la mise en place des AVEC vise à instaurer une véritable chaîne de solidarité et d'entraide au sein des communautés. Avant cette cérémonie, 19 AVEC étaient déjà fonctionnelles dans le département de Korhogo, en plus de plusieurs autres implantées dans les différents départements de la région. Avec ces nouvelles installations, le nombre d'AVEC dans le département passe désormais à 39.

Selon la présidente de la cérémonie, l'honorable Madjara Coulibaly, l'objectif principal de ce programme est de promouvoir l'autonomisation de la femme à partir de la base, afin de favoriser son épanouissement durable. Elle a exhorté les femmes à adhérer massivement aux AVEC, qu'elle considère comme un levier essentiel pour leur pleine participation au développement économique et social.

Intervenant au nom du parrain, le représentant du ministre Fidèle Sarassoro a souligné que cette initiative s'inscrit dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le Président de la République. Il a également mis en lumière l'importance accordée à la femme par le Conseil régional du Poro, à travers des actions concrètes en faveur de son bien-être.

En marge du projet des AVEC, il a annoncé la mise en oeuvre de plusieurs autres initiatives, notamment des unités de transformation de noix de karité en beurre de karité, destinées à renforcer l'autonomie économique des femmes. Ces projets ont précédé l'installation des AVEC et viennent consolider la dynamique de développement local.

Profitant de cette tribune, l'honorable Madjara Coulibaly a sensibilisé les femmes à sortir massivement le 27 décembre prochain pour exercer leur droit de vote, afin de permettre la continuité de cette solidarité agissante en leur faveur.

Pour matérialiser son soutien, le parrain de la cérémonie a offert un don d'un montant de deux millions de francs CFA aux femmes bénéficiaires.