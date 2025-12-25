Cote d'Ivoire: Médias et législatives 2025 - Ce que permet l'ANP jusqu'au 27 décembre

25 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'Autorité nationale de la presse (ANP) a apporté d'importantes précisions relatives à la couverture médiatique des activités de campagne dans le cadre des élections législatives prévues le 27 décembre 2025. Dans un communiqué officiel n°005, rendu public le 24 décembre 2025 à Abidjan, l'organe de régulation rappelle aux professionnels des médias les dispositions en vigueur.

Ce communiqué s'inscrit dans le cadre de l'application du décret n°2025-773 du 1er octobre 2025, fixant la durée de la campagne électorale pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, ainsi que de la décision n°008/ANP/SG du 04 décembre 2025, portant réglementation de la couverture de la campagne électorale dans la presse écrite et numérique.

Selon l'ANP, les responsables des organes de presse sont autorisés à publier, le samedi 27 décembre 2025, les comptes rendus des activités de campagne menées le vendredi 26 décembre 2025, et ce, jusqu'à minuit. Cette précision vise à encadrer strictement le traitement de l'information électorale, conformément aux règles établies, afin de garantir l'équité, la transparence et le respect du processus démocratique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette communication, l'Autorité nationale de la presse entend rappeler le rôle essentiel des médias dans la consolidation de la démocratie, tout en veillant au strict respect des textes réglementaires qui encadrent l'exercice du journalisme en période électorale. L'ANP insiste ainsi sur la responsabilité des organes de presse, appelés à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et d'impartialité dans le traitement de l'actualité politique.

Cette sortie officielle intervient à quelques jours du scrutin législatif et vise à prévenir tout manquement susceptible d'entraîner des sanctions. L'ANP réaffirme par ailleurs sa mission de régulation et de veille, dans le but d'assurer un environnement médiatique apaisé et conforme aux normes en vigueur durant cette période sensible.

.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.