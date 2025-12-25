Cote d'Ivoire: Médias et législatives 2025 - Ce que permet l'ANP jusqu'au 27 décembre

L'Autorité nationale de la presse (ANP) a apporté d'importantes précisions relatives à la couverture médiatique des activités de campagne dans le cadre des élections législatives prévues le 27 décembre 2025. Dans un communiqué officiel n°005, rendu public le 24 décembre 2025 à Abidjan, l'organe de régulation rappelle aux professionnels des médias les dispositions en vigueur.

Ce communiqué s'inscrit dans le cadre de l'application du décret n°2025-773 du 1er octobre 2025, fixant la durée de la campagne électorale pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, ainsi que de la décision n°008/ANP/SG du 04 décembre 2025, portant réglementation de la couverture de la campagne électorale dans la presse écrite et numérique.

Selon l'ANP, les responsables des organes de presse sont autorisés à publier, le samedi 27 décembre 2025, les comptes rendus des activités de campagne menées le vendredi 26 décembre 2025, et ce, jusqu'à minuit. Cette précision vise à encadrer strictement le traitement de l'information électorale, conformément aux règles établies, afin de garantir l'équité, la transparence et le respect du processus démocratique.

À travers cette communication, l'Autorité nationale de la presse entend rappeler le rôle essentiel des médias dans la consolidation de la démocratie, tout en veillant au strict respect des textes réglementaires qui encadrent l'exercice du journalisme en période électorale. L'ANP insiste ainsi sur la responsabilité des organes de presse, appelés à faire preuve de professionnalisme, de rigueur et d'impartialité dans le traitement de l'actualité politique.

Cette sortie officielle intervient à quelques jours du scrutin législatif et vise à prévenir tout manquement susceptible d'entraîner des sanctions. L'ANP réaffirme par ailleurs sa mission de régulation et de veille, dans le but d'assurer un environnement médiatique apaisé et conforme aux normes en vigueur durant cette période sensible.

