Soudan: Le président du CST arrive en Turquie

25 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé ce mercredi dans la capitale turque, Ankara, à l'invitation du président turc Recep Tayip Erdogan.

Le président Erdogan a présidé une cérémonie officielle d'accueil au palais présidentiel d'Ankara en l'honneur de la visite du chef du Conseil de souveraineté soudanais.

La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère festive, reflétant le développement et la croissance des relations entre le Soudan et la Turquie, ainsi que les liens de fraternité et d'amitié unissant les dirigeants des deux pays.

Les relations bilatérales entre Khartoum et Ankara ont connu une évolution notable grâce au suivi et au parrainage des dirigeants des deux pays sur les questions de coopération bilatérale, ainsi qu'à la coordination étroite entre les comités ministériels conjoints.

Al-Burhan est accompagné lors de cette visite par le secrétaire d'État au ministère soudanais des Affaires étrangères, l'ambassadeur Muawiya Osman Khaled, le directeur du Service général des renseignements, le général Ahmed Ibrahim Mufaddal, ainsi que le directeur général du Complexe des industries de défense, le général Mirghani Idriss.

