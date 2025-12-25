Soudan: Le Commissariat de l'aide humanitaire lance l'arrivée de 25 tonnes d'aide humanitaire italienne au pays

La Commission de l'aide humanitaire a lancé l'arrivée d'environ 25 tonnes d'aide humanitaire en provenance d'Italie, composées de denrées alimentaires variées, à l'aéroport de Port-Soudan, en présence de l'ambassadeur d'Italie au Soudan, Michele Tommasi et de représentants officiels.

La commissaire à l'aide humanitaire, Salwa Adam Biniya, a exprimé la reconnaissance du gouvernement soudanais au peuple et au gouvernement italiens, qualifiant cette contribution de précieuse.

Elle a indiqué que cette cargaison marque le début d'une série d'aides supplémentaires qui arriveront prochainement par voie maritime au port de Port-Soudan, avant d'être distribuées aux zones ciblées, notamment aux populations déplacées et aux plus vulnérables, selon la carte des besoins approuvée.

De son côté, l'ambassadeur italien a annoncé le lancement de l'opération « L'Italie pour le Soudan », précisant que cette première livraison bénéficiera à environ 2 500 élèves dans la région de Port-Soudan ajoutant que d'autres cargaisons suivront en 2026 pour soutenir près de 20 000 déplacés dans les camps à travers le pays.

L'initiative s'inscrit, selon Rome, dans une stratégie de coopération humanitaire et de partenariat de long terme avec le Soudan.