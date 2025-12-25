Sénégal: Le naufrage d'une pirogue en direction des îles Canaries fait une dizaine de morts

Au Sénégal, une pirogue partie avec 200 personnes à bord en direction des îles Canaries a chaviré dans la nuit du 22 au 23 décembre au large de Ngazobil, près de Joal. Le bilan provisoire fait état d'au moins 12 morts, mais des dizaines de personnes restent portées disparues.

Le chavirement de l'embarcation s'est produit aux alentours de 4 heures du matin, mardi 23 décembre. Selon des sources sécuritaires, 12 décès ont été confirmés, tous des hommes, 31 personnes ont été secourues, et une autre a été évacuée en urgence vers l'hôpital de Joal.

D'après les premières informations, la pirogue aurait quitté le village de Diamaguène, dans les îles du Saloum avec près de 200 candidats à l'émigration à bord. Ce chiffre, encore provisoire, laisse craindre un bilan beaucoup plus lourd, car des dizaines de personnes restent introuvables.

L'une des routes les plus meurtrières d'Afrique de l'Ouest

La Marine nationale sénégalaise et les services de secours mènent les opérations de recherche malgré des conditions de mer difficiles. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre les circonstances du départ et identifier les passeurs, souvent accusés d'exploiter la détresse des migrants pour des sommes élevées.

Cette traversée vers les îles Canaries, loin des côtes africaines, est devenue ces dernières années une des routes migratoires les plus meurtrières d'Afrique de l'Ouest, exposée aux courants et aux tempêtes de l'Atlantique. En 2024, selon l'ONG Caminando Fronteras, près de 10 000 personnes sont mortes en tentant la traversée. Au cours des cinq premiers mois de 2025, un total de 1 482 décès a été comptabilisé par l'ONG sur cette même route.