Afrique: France - Décès de Jean-Paul Blachère, grand mécène de l'art africain

Il fut le premier grand mécène européen à se consacrer à l'art contemporain africain. Jean-Paul Blachère est décédé mercredi 24 décembre. Depuis 21 ans, la fondation qu'il avait créée et qui porte son nom accueille des artistes du continent au rythme de trois expositions par an. Près d'un demi-millier de peintres, sculpteurs, photographes ou plasticiens ont été en résidence à la fondation située dans le sud de la France, dans le département du Vaucluse.

« L'art est fait pour être partagé, pas pour être gardé chez soi », disait Jean-Paul Blachère, industriel devenu mécène et collectionneur. Sa rencontre avec l'Afrique remonte au milieu des années 1980. Jean-Paul Blachère vit l'une des pires périodes de son existence après un accident qui l'a laissé paralysé des membres inférieurs. C'est au cours d'un voyage au Burkina Faso et au Niger qu'il retrouve un sens à la vie et surtout le besoin de faire connaître le travail d'artistes qui, selon lui, « expriment le meilleur de l'Afrique ».

Cette passion débouche à la création de la fondation Blachère à Apt, dans le sud de la France. En 20 ans, 48 expositions sont proposées au public et près de 460 artistes entrent en résidence.

La visibilisation de l'art africain

Pour l'art africain, alors encore largement invisible en Europe, cette vitrine française est inespérée. Elle contribuera grandement à la promotion d'artistes comme le sculpteur sénégalais Ndary Lo ou le plasticien ghanéen El Anatsui.

Les artistes qui ont côtoyé Jean-Paul Blachère se souviennent de sa faconde et de sa passion. Ils évoquent aussi un patriarche souvent paternaliste et dur en affaire. L'art est aussi une question d'argent et celui qui avait fondé une entreprise de décorations lumineuses de réputation mondiale,Blachere Illumination, était aussi, et peut-être surtout, un homme d'affaires.