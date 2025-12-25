Sénégal: Noël - Monseigneur Paul Abel Mamba appelle à un retour aux sources

Ce 25 décembre, à Tambacounda, l'occasion de la messe de Noël, célébré à la cathédrale Marie reine de l'univers, l'évêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba, a exhorté les fidèles chrétiens à revenir à l'essence spirituelle de cette fête, qu'il estime aujourd'hui dénaturée. »Noël a perdu de sa source. Aujourd'hui, il est souvent réduit à une fête de consommation et de jouissance païenne », a-t-il regretté appelant les chrétiens à revenir à l'orthodoxie de la célébration de cette fête.

Dans son homélie, le prélat a déploré une célébration de plus en plus dominée par la consommation, le folklore et les excès, au détriment de sa dimension religieuse. Selon lui, un retour aux origines de Noël est indispensable pour préserver son sens et favoriser une vie fondée sur la paix et l'harmonie.

Invitant les fidèles à replacer Dieu au coeur de leurs vies, Monseigneur Mamba les a appelés à porter le Christ dans leurs coeurs et à l'incarner dans leurs actions quotidiennes, notamment au sein des familles. « Nous avons travaillé pour offrir un cadre idéal afin d'accueillir Jésus dans la crèche. Faisons de même dans nos coeurs. Il ne restera pas seulement ici, nous devons l'emmener avec nous dans nos familles, afin qu'il y vive et inspire nos comportements », a-t-il insisté.

Cette célébration eucharistique, qui a rassemblé de nombreux fidèles, a également été marquée par le baptême de 20 enfants.

