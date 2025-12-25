Sénégal: Noël - Monseigneur Paul Abel Mamba appelle à un retour aux sources

25 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna Camara

Ce 25 décembre, à Tambacounda, l'occasion de la messe de Noël, célébré à la cathédrale Marie reine de l'univers, l'évêque de Tambacounda, Monseigneur Paul Abel Mamba, a exhorté les fidèles chrétiens à revenir à l'essence spirituelle de cette fête, qu'il estime aujourd'hui dénaturée. »Noël a perdu de sa source. Aujourd'hui, il est souvent réduit à une fête de consommation et de jouissance païenne », a-t-il regretté appelant les chrétiens à revenir à l'orthodoxie de la célébration de cette fête.

Dans son homélie, le prélat a déploré une célébration de plus en plus dominée par la consommation, le folklore et les excès, au détriment de sa dimension religieuse. Selon lui, un retour aux origines de Noël est indispensable pour préserver son sens et favoriser une vie fondée sur la paix et l'harmonie.

Invitant les fidèles à replacer Dieu au coeur de leurs vies, Monseigneur Mamba les a appelés à porter le Christ dans leurs coeurs et à l'incarner dans leurs actions quotidiennes, notamment au sein des familles. « Nous avons travaillé pour offrir un cadre idéal afin d'accueillir Jésus dans la crèche. Faisons de même dans nos coeurs. Il ne restera pas seulement ici, nous devons l'emmener avec nous dans nos familles, afin qu'il y vive et inspire nos comportements », a-t-il insisté.

Cette célébration eucharistique, qui a rassemblé de nombreux fidèles, a également été marquée par le baptême de 20 enfants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.