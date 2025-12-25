Afrique: CAN 2025 - Les favoris au rendez-vous

Débutée ce dimanche 21 décembre 2025, la CAN 2025 a bouclé sa première journée ce mercredi. Le constat à faire : les grosses nations ont toutes gagné.

Les grosses cylindrées carburent déjà à la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026). Alors qu'on a bouclé la première journée ce mercredi, les favoris désignés avant le tournoi ont tous assumé leur statut en gagnant pour leur entrée en lice.

D'abord, le Maroc a lancé les festivités lors de la 1re journée avec une victoire face aux Comores 2-0. Même si l'ouverture du score a eu lieu en 2e période grâce à Brahim Diaz, les Lions de l'Atlas ont maîtrisé leur sujet la plupart du temps, travaillant au corps le bloc des Coelacanthes jusqu'à trouver la faille. Ensuite, en fin de partie, Ayoub El Kaabi a inscrit ce qui est, pour le moment, le but du tournoi.

Le lendemain, l'Afrique du Sud, demi-finaliste en Côte d'Ivoire, a pris le meilleur sur l'Angola 2-1. Dans le même groupe, l'Égypte, malgré des difficultés contre le Zimbabwe, l'a emporté 2-1 grâce à Mohamed Salah. Le Nigeria a pris le dessus sur la Tanzanie sur le même score.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La RD Congo a aussi bien entamé son tournoi en battant le Bénin. Dans l'autre rencontre de cette poule D, le Sénégal s'est offert le plus gros score de cette 1re journée de CAN 2025 avec une victoire 3-0 face au Botswana. L'Algérie a aussi offert le même tarif au Soudan. La Tunisie a quant à elle gagné (3-1).

Le Burkina Faso miraculé

Le match le plus épique de cette première journée de CAN 2025 a eu lieu entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, avec un succès 2-1 des Burkinabè. Ce match est devenu complètement fou en fin de partie puisque la Guinée équatoriale a ouvert le score... à la 85e minute. Ensuite, les Étalons ont accéléré la cadence pour s'offrir un scénario de fou avec deux buts dans le temps additionnel (90+5, 90+8) pour s'offrir un précieux succès.

À noter que parmi les outsiders, le Mali a calé avec un nul 1-1 contre la Zambie. Une mauvaise opération pour les Aigles qui affrontent le Maroc ce vendredi 26 décembre 2025 lors de la 2e journée dans le groupe A.