Sénégal: Équipe nationale - Gana Gueye ou l'art de faire mentir l'âge

36 ans, il nous dit qu'il a. Pourtant, à le voir jouer, on croirait un jeune crack de 20 ans : hyper talentueux, classé parmi les joueurs très prometteurs et courtisé par les meilleures équipes du monde. Idrissa Gana Gueye ne cessera donc jamais d'étaler sa classe aux yeux du monde entier. Face au Botswana, lors du premier match des Lions, le joueur formé par Diambars a brillé de mille feux.

Depuis la prise de fonctions de Pape Thiaw à la tête de la sélection, Gana a retrouvé sa place dans le onze des Lions. Il devient de plus en plus indéboulonnable, indétrônable, malgré l'émergence d'une jeunesse ambitieuse. Logiquement, le sélectionneur l'a titularisé face au Botswana pour la première sortie du Sénégal lors de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Et quel match il a livré ! Quelle importance il a eue dans le jeu ! Pape Thiaw a préféré l'expérience à la jeunesse. Mais n'est-il pas, aujourd'hui encore, plus frais que certains jeunes ?

N'est-il tout simplement pas meilleur qu'eux ? Gana était partout. Il dictait le tempo du match. À la récupération comme à la construction, tous les voyants étaient au vert. Il dégageait plus d'envie, plus de sérénité, plus de détermination. Car oui, cette CAN, il la veut vraiment. Pourtant, ce « jeune-vieux » Lion assoiffé de victoire avait, il n'y a pas si longtemps que ça, lourdement chuté dans la hiérarchie des milieux de terrain sénégalais, poussé vers la retraite par certains. Malgré tout, il est toujours là et demeure essentiel aux Lions, à son pays.

Presque enterré par Aliou Cissé, ressuscité sous Pape Thiaw

Il a sans conteste vécu ses plus belles heures sous Aliou Cissé, notamment lors de la CAN 2019, période durant laquelle il était à son apogée. À cette époque, il s'asseyait à la même table que les plus grands milieux de terrain du football mondial. Il a prolongé cette dynamique jusqu'en 2022. Mais après la Coupe du monde au Qatar, sa cote a chuté dans la hiérarchie de l'entrejeu sénégalais. Aliou Cissé souhaitait alors confier les rênes aux plus jeunes.

Pape Gueye, Lamine Camara et Pape Matar Sarr s'installent durablement dans l'entrejeu, bénéficiant de la confiance totale de « El Tactico », notamment lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Peut-être que, dans un coin de sa tête, Gana a songé à la retraite internationale. Mais fidèle à son tempérament de leader, mature, humble et travailleur, il n'a jamais exprimé le moindre mécontentement. Sur le banc, il continuait à pousser les jeunes, à les conseiller, à leur montrer la voie.

On dit qu'un phénix ne meurt jamais, qu'il renaît de ses cendres. En réalité, Gana n'était pas mort. Pape Thiaw l'a très tôt su, l'a très tôt compris. Dès son arrivée sur le banc des Lions, l'ancien attaquant des Lions a eu comme une vision, une révélation, et a décidé de relancer la « machine Gueye ». Depuis que le numéro 5 des Lions a retrouvé le onze titulaire, il n'en est plus ressorti. Il enchaîne les performances de haut niveau, se détachant constamment du lot. Il dégage une fraîcheur que l'on attendrait normalement des plus jeunes. Il démarre cette CAN de la meilleure des manières et, à ce niveau, il s'annonce tout simplement injouable.

Sa mission est claire : terminer en apothéose avec les Lions en soulevant la deuxième Coupe d'Afrique des nations du Sénégal. Conscient de sa tâche, il ne vit que pour ce moment. Il rêve de cette soirée du 18 janvier 2026 où la délégation sénégalaise quittera le Maroc, traversera le désert et rentrera au pays avec le trophée. Mais pour y parvenir, il faudra continuer sur cette lancée, enchaîner les prestations de très haut niveau, dignes des meilleurs à son poste.