Tunisie: Le Conseil des ministres examine une série de projets de loi organique à caractère économique

TUNIS — Au nom du président de la République, Kaïs Saïed, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé, jeudi, soir, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'une série de projets de loi organique à caractère économique.

Au menu, le conseil a examiné :

-Un projet de loi organique portant approbation des amendements apportés à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (convention PEM).

- Un projet de loi organique portant approbation de la modification du protocole (B) de l'accord de libre-échange entre la République tunisienne et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

- Un projet de loi organique portant approbation de la modification de l'accord euro-méditerranéen d'association entre la République Tunisienne, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part.

Selon un communiqué, ces projets de loi s'inscrivent dans le cadre de la poursuite de la politique de la Tunisie visant à honorer ses engagements internationaux et à consolider les acquis réalisés, d'autant plus que son tissu industriel s'est déjà intégré à l'espace euro-méditerranéen et a noué de multiples partenariats.

La région euro-méditerranéenne constitue, en effet, un espace stratégique de première importance pour les exportations tunisiennes, en raison de la proximité géographique, de la complémentarité économique et de l'interconnexion des chaînes de valeur.

Elle représente également la première destination des produits tunisiens, notamment industriels, agricoles et agroalimentaires, bénéficiant des accords de partenariat et de libre-échange offrant un accès préférentiel à de vastes marchés regroupant plus de 500 millions de consommateurs.

L'adoption de ces projets de loi permettra également de raffermir la présence de la Tunisie sur les marchés de la région euro-méditerranéenne, qui absorbent environ 80 % de l'ensemble des exportations tunisiennes.

Les entreprises tunisiennes pourront ainsi mieux s'intégrer aux chaînes de production européennes et mondiales, notamment dans les secteurs des composants automobiles, des industries électriques et électroniques, du textile et de l'habillement, renforçant ainsi la compétitivité et la valeur ajoutée des exportations tunisiennes.

Par ailleurs, la région euro-méditerranéenne constitue un espace favorable à l'investissement, au transfert des technologies et du savoir-faire, ce qui ne manquera pas de diversifier et d'améliorer la qualité des exportations tunisiennes et de consolider ainsi l'intégration de la Tunisie dans l'économie régionale et internationale.

La cheffe du gouvernement a, en outre, souligné la nécessité d'une parfaite cohérence de l'action gouvernementale afin d'assurer le bon fonctionnement des services publics, d'améliorer la qualité des prestations fournies aux citoyens et d'accélérer le rythme des grandes réformes structurelles au sein des organismes publics et de réaliser ainsi les projets dans les délais impartis selon les normes requises, l'objectif étant de stimuler l'investissement pour créer de nouveaux emplois.

Elle a également insisté sur l'adoption d'une approche nouvelle et globale pour traiter l'ensemble des situations de manière à rompre avec les méthodes classiques et obsolètes à travers la simplification des procédures et la recherche de solutions immédiates lors du traitement des dossiers dans tous les domaines et à tous les niveaux central, régional et local, en réponse aux aspirations du peuple tunisien et afin de concrétiser les objectifs de la révolution en matière d'emploi, de liberté et de dignité nationale.

A la clôture des travaux du conseil, la cheffe du gouvernement a affirmé que la Tunisie a fait le choix d'élargir ses partenariats stratégiques au niveau international et d'instaurer ses relations avec les différents pays sur la base de la trilogie respect mutuel, égalité et l'intérêt commun au service de l'intérêt de son peuple et de ses attentes légitimes, dans le respect de sa souveraineté et de ses choix nationaux, conformément aux orientations du président de la République.