Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Djibouti réaffirment leur engagement à approfondir leur partenariat stratégique

Addis Ababa — Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, s'est entretenu avec l'ambassadeur Abdi Mahmoud Ibe, ambassadeur de Djibouti en Éthiopie.

Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Hadera a souligné l'importance de renforcer davantage les relations stratégiques de longue date entre les deux pays, fondées sur des intérêts bilatéraux et régionaux communs.

Il a réaffirmé l'engagement continu de l'Éthiopie à faire progresser la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le commerce, les transports, la logistique, l'énergie et l'intégration régionale.

Pour sa part, l'ambassadeur Abdi a réaffirmé l'engagement de Djibouti à approfondir ses relations bilatérales avec l'Éthiopie dans la poursuite de leurs intérêts mutuels.

Les deux parties ont souligné l'importance d'une coopération bilatérale renforcée pour promouvoir la paix et la sécurité régionales et ont insisté sur l'importance de convoquer la prochaine réunion de la Commission ministérielle conjointe afin de débattre des questions stratégiques d'intérêt commun.