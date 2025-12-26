Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Djibouti réaffirment leur engagement à approfondir leur partenariat stratégique

25 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, s'est entretenu avec l'ambassadeur Abdi Mahmoud Ibe, ambassadeur de Djibouti en Éthiopie.

Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Hadera a souligné l'importance de renforcer davantage les relations stratégiques de longue date entre les deux pays, fondées sur des intérêts bilatéraux et régionaux communs.

Il a réaffirmé l'engagement continu de l'Éthiopie à faire progresser la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le commerce, les transports, la logistique, l'énergie et l'intégration régionale.

Pour sa part, l'ambassadeur Abdi a réaffirmé l'engagement de Djibouti à approfondir ses relations bilatérales avec l'Éthiopie dans la poursuite de leurs intérêts mutuels.

Les deux parties ont souligné l'importance d'une coopération bilatérale renforcée pour promouvoir la paix et la sécurité régionales et ont insisté sur l'importance de convoquer la prochaine réunion de la Commission ministérielle conjointe afin de débattre des questions stratégiques d'intérêt commun.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.