Soudan: Al-Burhan et Erdogan s'entretiennent sur la relance des relations de coopération conjointe

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, et le Président Turc, Recep Tayyip Erdogan, ont tenu aujourd'hui des entretiens conjoints au Palais Présidentiel sur la promotion et le développement des relations bilatérales et la coopération entre les deux pays frères.

Les deux Présidents ont abordé les questions régionales et internationales, notamment la situation au Moyen-Orient et dans la Corne de l'Afrique.

Les pourparlers ont également porté sur les derniers développements au Soudan et les efforts déployés pour instaurer la paix et ont passé en revue les efforts régionaux et internationaux entrepris pour établir la paix et la stabilité au Soudan.

Les entretiens ont affirmé la position ferme de la Turquie soutenant l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan.

Les discussions ont également abordé la disposition de la République Turque à fournir toute l'aide nécessaire aux Soudanais pour faire face à la situation humanitaire actuelle, à travers les assistances fournies par l'Agence Turque de Coopération et de Coordination (TIKA) dans le domaine de l'aide humanitaire.

Les entretiens ont également souligné la nécessité de cesser les crimes commis contre le peuple Soudanais et de traduire en justice les responsables.

Le Président du Conseil de souveraineté a exprimé ses remerciements et son appréciation à la Turquie pour ses positions soutenant le Soudan au sein des instances régionales et internationales, soulignant la profondeur des relations soudano-turques.

Il a également remercié le Président Recep Tayyip Erdogan de l'avoir invité à visiter la Turquie, soulignant les liens éternels qui unissent les peuples des deux pays.