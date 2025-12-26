Ghana: Afreximbank et le ministère des Finances tournent la page du financement d'environ 450 milliards de FCFA

Le gouvernement ghanéen et Afreximbank ont trouvé un terrain d'entente sur le financement de 750 millions de dollars US soit environ 450 milliards de francs CFA conclu en 2022, ouvrant ainsi la voie à un renforcement de leur coopération au service du développement du pays.

Le Gouvernement de la République du Ghana, à travers le ministère des Finances, et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) ont officiellement annoncé, le 25 décembre 2025, la résolution réussie des questions liées au financement de 750 millions de dollars US signé en 2022. Cette issue, jugée satisfaisante par les deux parties, marque une étape importante dans la consolidation de leur partenariat stratégique.

Selon les autorités ghanéennes et Afreximbank, les échanges constructifs menés ces derniers mois ont permis de lever les incompréhensions et d'apporter des solutions concertées aux préoccupations soulevées autour de ce financement majeur. La résolution de ce dossier ouvre désormais la voie à une poursuite sereine de la coopération entre les deux institutions, dans un climat de confiance renouvelée.

Ce financement de 750 millions de dollars US s'inscrit dans les efforts du Ghana visant à soutenir son agenda de développement, notamment à travers le renforcement des capacités économiques, le soutien au commerce, la promotion de l'industrialisation et la résilience financière. Afreximbank, partenaire de longue date du Ghana, continue ainsi de jouer un rôle clé dans l'accompagnement des politiques publiques orientées vers la croissance et la transformation structurelle de l'économie.

Pour le ministère des Finances, cette avancée témoigne de l'engagement du gouvernement à honorer ses partenariats financiers et à maintenir un dialogue permanent avec ses partenaires multilatéraux. Elle traduit également la volonté des autorités de créer un environnement favorable aux investissements et à la mobilisation des ressources nécessaires au développement durable du pays.

La résolution de ce financement renforce par ailleurs la crédibilité du Ghana auprès de ses partenaires financiers et confirme la place stratégique d'Afreximbank dans le soutien aux économies africaines. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur collaboration au profit des priorités de développement du Ghana.