Sénégal: Taïba Ndiaye - Des consultations médicales gratuites offertes à Mbayenne 3

25 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbayenne 3 — Tobéne Power, en partenariat avec Plan International et les autorités locales, a organisé, jeudi, une journée de consultations médicales gratuites au profit des populations du village de Mbayenne 3, dans la commune de Taïba Ndiaye.

Cette activité entre dans le cadre du Projet intégré de développement communautaire durable, visant à améliorer l'accès aux soins de santé et le bien-être des communautés locales.

Une forte affluence a été enregistrée au poste de santé du village, où hommes, femmes et enfants ont bénéficié de consultations en médecine générale, pédiatrie, gériatrie, ophtalmologie et santé bucco-dentaire, ainsi que de dépistages du cancer du col de l'utérus et du sein.

S'exprimant à l'issue de la journée, la représentante de Tobéne Power, Seynabou Ba Badiane, s'est félicitée du bon déroulement de l'initiative, saluant la disponibilité du maire de Taïba Ndiaye, Assane Ndiaye, ainsi que l'engagement du personnel médical mobilisé.

Le maire a, pour sa part, salué l'appui constant de Tobéne Power et de Plan International, tout en rappelant que 60 à 70 % du budget de fonctionnement de la commune est consacré au secteur de la santé.

Il a également souligné la nécessité de recruter un médecin pour une population estimée à environ 37 000 habitants.

Le coordonnateur de Plan International à Thiès, Samba Fatim Mbaye, a estimé que l'objectif de rapprochement des services de santé des populations a été atteint, au regard de l'importante mobilisation constatée.

L'infirmière-chef de poste (ICP) de Taïba Ndiaye, Thioro Faye, a indiqué que les dépistages effectués ont révélé plusieurs cas de cols utérins suspects, de cancers du sein et d'infections sexuellement transmissibles, soulignant l'importance de renforcer les actions de prévention et de prise en charge au niveau communautaire.

