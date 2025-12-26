Gabon: L'ancien ministre du tourisme Pascal Ogowé Siffon poursuivi pour détournement

26 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

Après une longue audition démarrée mercredi après-midi qui s'est poursuivie toute la nuit pour s'achever hier jeudi à 14 heures, le ministre et ses anciens principaux collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont désormais en détention préventive à la prison du Gros-Bouquet aussi appelée « Sans famille ». Le ministre qui a démissionné il y a dix jours seulement pour aller siéger au Sénat où il a été élu sénateur est poursuivi pour un détournement présumé de 10 milliards de FCFA.

C'est par une porte de service que l'ancien ministre a quitté le palais de justice. Pascal Ogowé Siffon a levé les mains pour saluer les membres de sa communauté qui ont patienté devant le tribunal durant les 20 heures qu'ont duré son audition. Beaucoup étaient en larmes lorsque l'ancien ministre a embarqué dans le mini-bus qui l'a conduit à la prison centrale. Il n'était pas seul. Une douzaine d'anciens collaborateurs ont également été jetés en prison. Parmi eux son directeur de cabinet, son conseiller financier et des secrétaires.

Tous sont poursuivis pour détournement de deniers publics et violation du code des marchés publics. Dix milliards de FCFA destinés à la relance du tourisme sont en jeu.

Selon des documents qui ont fuité sur les réseaux sociaux, le ministre et ses proches s'attribuaient les marchés et se faisaient payer en espèces des sommes colossales.

Maître Jean Paul Moumbembe, avocat de l'ancien ministre, a estimé que son client ne pouvait pas aller en prison puisqu'il dispose de toutes les garanties. Il a même été élu sénateur il y a quelques jours.

