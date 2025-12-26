Burkina Faso: Mémorial Thomas-Sankara - La numérisation des archives et artefacts en cours

Le Mémorial Thomas-Sankara, à travers son Projet de construction des infrastructures du mémorial (PCIM), a organisé une opération de numérisation des archives et artefacts, le mardi 23 décembre 2025, à Ouagadougou.

Le Mémorial Thomas-Sankara veut préser-ver la mémoire pour mieux la transmettre aux générations futures. C'est dans cette dynamique qu'il a orga-nisé une opération de numérisation des archives et artefacts liés à l'histoire de la Révolution d'août 1983, le mardi 23 décembre 2025 dans la capitale burkinabè. Selon le coordinateur du projet de construction des infrastructures du Mémorial Isidore-Thomas-Sankara, Etienne Lompo, cette initiative marque une étape importante dans la sauvegarde du patrimoine historique national à l'ère du numérique.

Il a indiqué que cette opération s'est déroulée en deux phases. La première a consisté, a-t-il relevé, à rassembler des archives audiovisuelles et textuelles, des journaux, des coupures de presse ainsi que des supports numériques tels que des CD et des cassettes ordinaires. La seconde phase a porté sur la numérisation de ces documents afin d'assurer leur conservation et leur restauration, a-t-il ajouté. M. Lompo a en outre confié que ces archives alimenteront la future bibliothèque numérique du Mémorial. Le coordinateur a, par ailleurs, salué le travail scientifique réalisé, notant une approche méthodique qui est la restauration des documents, le classement par typologie et nature puis la numérisation. Il a souligné que plus de 3100 documents ont été numérisés dont certains dépassent 450 pages illustrant l'ampleur de cette initiative.

Une organisation rigoureuse

« Nous sommes satisfaits du travail accompli », a-t-il déclaré, tout en insistant sur l'importance de l'opé-ration pour préserver la mémoire du père de la Révolution d'août 1983. Le directeur des archives et de la documentation, Babou Batoro, a détaillé la préparation technique de l'opération.

Il a expliqué qu'avant le lancement, un travail intellectuel a été réalisé sur les archives collectées à savoir l'établissement d'un plan de classement et la préparation des documents pour la numérisation. De son avis, cette étape a été menée du 3 au 5 décembre et à partir du 8 décembre 2025, l'opération a débuté sur deux sites, notamment à la direction des archives et de la documentation et au service d'archivage de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB).

« Chaque scanner a été équipé d'un logiciel en connexion avec le matériel et des fiches de procédure ont été préparées pour standardiser le processus », a-t-il soutenu. Puis d'ajouter que cette organisation rigoureuse a permis un démarrage efficace de la numérisation garantissant qualité et traçabilité des documents.