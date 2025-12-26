Afrique: CAN 2025 - Maroc-Mali et Afrique du Sud-Égypte, deux chocs très attendus vendredi

La phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025 se poursuit vendredi avec deux affiches très attendues lors de la deuxième journée, marquée par les chocs Maroc-Mali dans le groupe A et Afrique du Sud-Égypte dans le groupe B.

Pays hôte de la compétition, le Maroc a réussi son entrée en lice en s'imposant face aux Comores (2-0). Les Lions de l'Atlas tenteront de confirmer face au Mali, tenu en échec lors de son premier match par la Zambie (1-1).

Une victoire marocaine qualifierait les hommes de Walid Redragui en huitièmes. Tenu en échec lors de la première journée contre la Zambie, le Mali est obligé de sortir le grand jeu pour ne pas être distancé dans ce groupe.

La rencontre est prévue à 2Oh GMT au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Dans l'autre rencontre du groupe A, la Zambie et les Comores s'affronteront à 17h30 mn GMT au stade Mohammed-V de Casablanca, dans un match déjà décisif pour la poursuite de la compétition pour ces deux formations.

Dans le groupe B, l'affiche entre l'Afrique du Sud et l'Égypte à 15h GMT au stade Adrar d'Agadir attire également toutes les attentions.

Les deux sélections ont bien débuté leur tournoi, les Pharaons ont dominé le Zimbabwe (2-0) et les Bafana Bafana se sont imposés face aux Angolais (2-1). Le vainqueur de ce match serait assuré d'une qualification.

La journée sera complétée par la rencontre entre l'Angola et le Zimbabwe, à 12h30 mn au Grand stade de Marrakech, deux équipes en quête de rachat après leur faux départ.