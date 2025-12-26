Madagascar: Niu Raza - « God blessed », ode à la foi et reconnaissance

« God Blessed » n'est pas seulement une chanson, c'est une déclaration de résilience et de gratitude envers la vie. Dans cette chanson, Niu Raza partage un profond message de gratitude et de confiance en la vie, tout en soulignant l'importance de la foi, particulièrement durant les épreuves.

L'artiste y parle de l'importance de faire confiance à Dieu et d'être reconnaissant pour ce que l'on a, plutôt que de se concentrer sur les pertes. « Sans avoir la foi, il est difficile de surmonter les obstacles de la vie, mais aussi de préserver nos réponses aux prières », confie-t-elle. Noël, pour elle, représente le renouveau, la naissance du Christ et l'espoir qu'il incarne pour l'humanité.

Cette période de l'année, marquée par les retrouvailles familiales et la célébration, rappelle à l'artiste que malgré les moments de deuil, la foi permet de continuer à avancer. Elle explique également que la chanson fait écho à l'histoire de Madagascar, un pays où l'on oscille constamment entre les larmes et les sourires, mais où l'espoir, porté par la foi, permet de se relever. » Je choisis de sortir cette chanson à Noël, parce que c'est une période où l'on a tous besoin de renouveau. Et quoi de plus symbolique que de célébrer la naissance de Jésus Christ pour ce renouveau ? « , ajoute-t-elle.

Soleil

Ce single fait partie de son futur album, intitulé « Soleil », un hommage à sa mère et à l'impact qu'elle a eu dans sa vie personnelle et musicale. Cet album est son troisième, et « God Blessed » en est la troisième chanson à être dévoilée cette année, après « Bathroom Floor » et un duo avec Nathan Gabri.

La chanson s'inscrit dans une ambiance unique, où la musique mélange habilement des sonorités afro-zouk à des influences chrétiennes, créant ainsi une touche musicale inédite qu'elle qualifie de « classique des îles ».

Ce morceau reflète son parcours artistique et sa volonté de puiser dans ses racines pour créer une musique authentique. À savoir que la chanteuse travaille sur son troisième album complet, qui comportera entre 12 et 15 titres.

Ce projet ambitieux inclura des collaborations avec plusieurs artistes malgaches et mettra en lumière la richesse de la culture malgache à travers des mélodies et des rythmes uniques. » Cet album est aussi un hommage à ma mère, à tout ce qu'elle a représenté pour moi et à la place qu'elle a occupée dans ma carrière musicale « , confie-t-elle. Grâce à elle, Niu Raza est devenue l'artiste qu'elle est aujourd'hui, et c'est cette gratitude qu'elle souhaite transmettre à travers sa musique.

À travers « God Blessed », Niu Raza invite le public à porter un regard neuf sur la vie, à avancer avec foi et à croire que chaque jour peut-être un nouveau départ, peu importe les obstacles rencontrés.

Elle exprime sa foi en un avenir radieux pour Madagascar, soulignant que « Moramora », c'est-à-dire lentement et sûrement, les choses peuvent se reconstruire, car avec Dieu, tout est possible.

Niu Raza nous offre ainsi une chanson pleine d'émotion et de sens, qui incarne sa vision de la vie et sa quête de renouveau. Une belle manière de célébrer la fin de l'année et d'embrasser 2026 avec espoir et gratitude.