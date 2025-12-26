Sénégal: Magal de Touba - Un pas décisif vers l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité

Un large consensus communautaire s'est dégagé, mardi à Touba, autour du projet d'inscription du Magal de Touba sur la Liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco, à l'issue d'une session de concertation élargie consacrée à l'élaboration du dossier de candidature.

La rencontre, organisée à la Résidence Cheikhoul Khadim (Keur Serigne Touba) de Daroul Mannan par Turaas, plateforme de recherche et de préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, a réuni des représentants du ministère de la Culture, des experts de la Direction nationale du patrimoine, des membres de la communauté mouride du Sénégal et de la diaspora, ainsi que des autorités religieuses et éducatives de Touba.

Au terme des travaux, le dossier de candidature a été validé à l'unanimité, par acclamation, illustrant la forte adhésion communautaire à cette initiative.

Les échanges ont permis de mettre en exergue la richesse patrimoniale du Magal, ses pratiques sociales, ses valeurs spirituelles et humaines, ainsi que ses expressions culturelles, grâce aux contributions d'experts et de guides religieux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les participants ont également planché sur un plan de sauvegarde, en identifiant les risques et menaces potentielles, afin de définir des mesures de protection prioritaires, tant au niveau communautaire qu'institutionnel.

Les facteurs clés de succès du projet ont, par ailleurs, été déclinés, avec un accent particulier sur le respect rigoureux des orientations techniques exigées par l'Unesco.

Selon les organisateurs, ces consultations visent à garantir une représentation fidèle et exhaustive des dimensions spirituelles et culturelles du Magal, conformément aux standards internationaux.