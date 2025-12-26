Congo-Brazzaville: Nativité - Des enfants passent des moments de divertissement

Les enfants venus de divers arrondissements de Brazzaville, ont pris d'assaut le 24 décembre, le parc de jeux et de divertissement du quartier Plateau de 15 ans pour passer les moments de joie, d'apprentissage et d'épanouissement dénommé journée socio-culturelle, organisée par l'Association Iminou, que dirige Bel-ange Massouémé.

L'objectif est de favoriser la convivialité et le vivre ensemble entre les adolescents avec une attention particulière aux enfants vulnérables. La journée a été placée sous le signe du bien-être, du partage et de l'épanouissement afin d'offrir aux enfants un moment de détente et de découverte dans un cadre sécurisé, chaleureux et stimulant.

Les jeunes adolescents ont pris part à plusieurs jeux gratuitement sans un temps limité. Les moments de gaieté ont permis de passer des activités ludiques, à aux jeux artistiques en passant par les ateliers de peintures, les jeux collectifs, danses et animation, la construction des bracelets.

Autres temps fort de la journée socio-culturelle a été celle de la remise des cadeaux de noël ainsi que du repas partagé. Les cadeaux reçus ont été notamment des poupées, voitures, guitares, avions, pianos, kits de cuisine, ballons.

La présidente de l'association, Bel-ange Massouémé a témoigné dans son mot de circonstance son attachement aux enfants. Pour elle, tous ces jeux leur permettront de se construire et de s'épanouir.

Selon elle, à travers cette initiative, l'association souhaite créer un espace ou chaque enfant peut s'exprimer librement, développer sa créativité et vivre une expérience enrichissante loin des difficultés du quotidien.

La réception de cadeaux aux enfants a permis à chaque famille de remercier les organisateurs. Novi Mossikola, parente venue du quartier Mikalou a indiqué que l'initiative est à féliciter car sans l'association son enfant ne devrait pas être en liesse en collectivité faute de moyen.

Reine Mossangué a renchérie que ces enfants se sont amusés pendant des heures sans problème et ils ont bénéficié des cadeaux aussi importants.

Notons que l'association Iminou agit pour l'amélioration durable de la vie des enfants vulnérables à travers des actions sociales, éducatives, économiques et environnementales plus inclusives. Elle s'engage aussi pour la promotion des droits des enfants.

Plusieurs activités se réalisent dans la ville capitale parmi lesquelles les campagnes d'activismes et forums sur la lutte contre toutes formes de violence en milieu scolaire et sur le bien-être des jeunes en milieu scolaire.