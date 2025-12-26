Congo-Brazzaville: Fête de la nativité - Près de 400 enfants issus des églises à l'honneur

L'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance a distribué, le 25 décembre à Brazzaville, des jouets de tous genres à près de 400 enfants issus de différentes églises.

La cérémonie de distribution de jouets qui a eu pour cadre la grande salle du palais des congrès a réuni des membres du gouvernement, des autorités administratives et religieuses. Elle a été précédée par un culte oecuménique orienté sur un thème tiré du livre de Mathieu 19 : 14 qui stipule, « laissez venir en moi les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent ».

Dans une atmosphère chaleureuse et empreinte d'émotion, les enfants ont reçu joyeusement des mains de l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, des vélos, des poupées etc. Ils ont eu également droit à un kit alimentaire servi sur place.

« L'engagement de Mme Antoinette Sassou N'Guesso auprès des plus vulnérables n'est pas un slogan, mais plutôt une action, une présence, une responsabilité assumée de plus de quarante ans. Nous sommes ici parce qu'elle a fait un choix de mettre les enfants au cœur des priorités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Qu'elle trouve à travers ma voix, l'expression de notre gratitude infinie », a déclaré la conseillère du chef de l'Etat, cheffe de département des affaires sociales et humanitaires, directrice de cabinet de l'épouse du président de la République, Blandine Malila.

En outre, elle a appelé à multiplier des actions et à soutenir « celles et ceux qui accueillent, qui soignent, qui éduquent et qui protègent nos enfants ».Visiblement émus et joyeux, les enfants ont exprimé leur gratitude à l'épouse du chef de l'Etat pour cette marque d'attention, ces instants privilégiés, ces moments de partage qui ont illuminé leurs cœurs et renforcé la magie de Noël.

Cet évènement à forte portée sociale, qui s'inscrit dans la promotion des valeurs de partage, d'entraide, d'amour, et de cohésion sociale a permis à la première dame du Congo d'apporter la joie, le réconfort, l'espoir aux enfants en cette période de fêtes de fin d'années.