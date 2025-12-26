Congo-Brazzaville: ARTs - Christian Bernard Mudzika, un artiste polyvalent, passionné et brillant à l'international

Artiste congolais évoluant à Abidjan en Côte d'Ivoire, Christian Bernard Mudzika connu récemment dans la série «Mabina» sous le nom de Lokassa, a débuté sa carrière artistique en 2000 en tant que mannequin professionnel.

Il a ensuite évolué dans le théâtre, le cinéma et la danse contemporaine, devenant ainsi un artiste polyvalent de renommée internationale. Retour sur son demi-quart de siècle de carrière artistique.

Christian Bernard Mudzika, a commencé sa carrière professionnelle par le mannequinat en 2000, avant de se tourner vers le théâtre et le cinéma en 2005. Il a travaillé avec des grands noms du théâtre congolais et a participé à de nombreuses productions télévisées et cinématographiques.

En 2014, il quitte la République du Congo et après un bref séjour à Abidjan, il se rend en Italie pour des raisons familiales. Par la suite des opportunités se présentent à Abidjan et il saute sur l'occasion avec en prime des propositions sur plusieurs projets, notamment sur Canal+, TV5, chaînes locales, avec des équipes internationales pour des séries et films.

Acteur de renommée internationale, après le succès des deux saisons Du futur est à nous, Christian Bernard Mudzika intervient dans Mabina une superbe série, la deuxième dans laquelle il fait partie des acteurs principaux.

Dans cette série Mabina où il a été acteur et directeur artistique, il porte le nom de Lokassa un congolais installé à Abidjan où il fait fortune dans plusieurs affaires louches. Bénéficiant de la confiance du producteur et réalisateur Jean Noël Bah, il fait le casting à 90% à Abidjan où il a dû chercher des congolais parlant lingala vue que la série a été une commande de la chaîne Maboke Tv de la République démocratique du Congo (RDC).

Le casting n'a pas été facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs congolais. En tant que directeur artistique, il a fait faire une petite formation de trois semaines aux locaux avant le tournage, ensuite ils ont fait venir quelques acteurs de Kinshasa (RDC) et de Brazzaville (République du Congo) pour la réalisation de cette série. La suite de cette série est en projet.

Entre 2007 et 2013, Christian Bernard Mudzika a occupé différents postes dans le domaine artistique. Il a été administrateur adjoint du festival de théâtre «Matsina sur scène» et coordonnateur du festival de contes le Riapl.

En 2019, il a repris sa carrière d'acteur en Côte d'Ivoire, participant ainsi à des productions internationales. Au nombre des réalisations depuis le début de sa carrière dans le monde de l'art, il y a sa participation à de nombreuses productions télévisées et cinématographiques en tant qu'acteur et parfois directeur artistique.

Il a participé aux travaux avec des grands noms du théâtre congolais, et il a été également administrateur adjoint du festival de théâtre «Matsina sur scène» et coordonnateur du festival de contes le Riapl. Il a suivi aussi une formation en administration culturelle au CDC la Termitière de Ouagadougou financée par l'Union européenne pour le compte de la compagnie Baninga.

Des projets ambitieux en cours

L'acteur Christian Bernard Mudzika est en préparation d'une série et d'un long métrage avec des tournages entre Brazzaville et Abidjan. Il espère bénéficier du financement au plus vite pour mettre ce projet exécution.

Outre ce projet, il en a bien d'autres à l'instar de saisons 1 et 2 de la série Le futur est à nous ; Kongossa Lounge ; série Or blanc ; Famille vendue ; Les experts ; Les coups de la vie ; Menteur honnête ; Mabina ; Court-métrage Akanda ; L'autiste ; Sex love et money ; Pièce de théâtre Adam et Eve.

S'agissant de son observation sur le cinéma congolais, Christian Bernard Mudzika, regrette le fait que le cinéma congolais ne soit pas assez représenté, avec tous les talents qu'il a et le potentiel à exploiter.

« Le cinéma est une vitrine et un levier économique. Regardez le Nigeria, et aujourd'hui la Côte-d'Ivoire est sur la bonne voie. Que les décideurs y croient plus et soient prêts à accompagner, faciliter et surtout financer des bien faits pour donner encore plus de visibilité à l'international », dit-il. Avant d'exprimer son regret sur le fait qu'en dépit des prouesses qu'il réalise à l'étranger les autorités concernées ne sont pas malheureusement informées, ce qui est bien dommage vue qu'ils ne sont pas aussi nombreux à évoluer et à briller à l'international.

Pour preuve dit-il, malgré tous les événements en rapport avec le cinéma, il n'a jamais été invité ou mentionné. « Mon souhait est de porter encore plus loin les couleurs de notre pays dans le domaine du cinéma à l'international pour multiplier les possibilités et les opportunités. Et j'espère que nos autorités multiplient les efforts et les moyens pour revaloriser la culture congolaise qui est apprécié partout », a conclu Christian Bernard Mudzika.

Notons que depuis bientôt huit ans Christian Bernard Mudzika est revenu à plein temps dans le cinéma et de temps en temps dans le théâtre, mais il fait aussi de la direction artistique et du coaching d'acteurs.