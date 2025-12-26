Ethiopie: L'armée de l'air éthiopienne commémore ses 90 ans avec des événements nationaux et internationaux spectaculaires

Addis Ababa — Le 90e anniversaire de l'armée de l'air éthiopienne, qui sera célébré du 23 au 27 janvier 2026, met en lumière le parcours héroïque, les sacrifices et les réalisations transformatrices de cette institution.

Lors de sa conférence de presse aujourd'hui, le brigadier général Brook Seifu, commandant de la première division aérienne de l'armée de l'air éthiopienne, a déclaré que depuis plus de 90 ans, l'armée de l'air est une institution héroïque et renommée dans l'histoire glorieuse de la nation.

Elle a sauvegardé la souveraineté de l'Éthiopie, protégé son espace aérien, assuré la formation aéronautique et représenté le pays avec distinction dans les missions internationales de maintien de la paix, a-t-il ajouté.

Selon lui, le programme anniversaire comprendra une série d'événements nationaux et internationaux majeurs destinés à renforcer l'engagement du public, à promouvoir l'excellence dans le domaine de l'aviation et à renforcer la coopération en Afrique et au-delà.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une course sur route de 10 kilomètres qui se déroulera dans la ville de Bishoftu vise à renforcer les liens entre l'armée de l'air et la communauté. Le Black Lion Air Show 2026 sera suivi d'une célébration de la force et de la fierté de l'armée de l'air éthiopienne, sous le thème « Where the Lions Rule the Sky » (Où les lions règnent dans le ciel).

De plus, le salon aérien proposera des spectacles aériens, des avions de chasse sophistiqués et des avions de l'armée de l'air éthiopienne, aux côtés de participants internationaux, notamment l'armée de l'air des Émirats arabes unis, les chevaliers russes et les flottes aériennes de la République tchèque et du Maroc.

Parmi les événements majeurs, l'Aviation Expo 2026, prévue le 23 janvier, est conçue pour favoriser la collaboration et l'innovation en Éthiopie, en Afrique et à l'échelle internationale.

L'exposition devrait réunir des représentants du gouvernement, des leaders du secteur, des fabricants, des prestataires de services et des experts de l'aviation afin d'explorer les technologies de pointe, d'améliorer les normes de sécurité, de développer les infrastructures aéronautiques et d'accroître l'efficacité opérationnelle.

Elle réunira une vingtaine d'entreprises de haute technologie aéronautique du monde entier, ainsi qu'environ 17 entreprises d'aviation générale opérant dans le pays. En outre, le Forum des forces aériennes africaines de demain (FAAFF) se tiendra également pour la troisième fois sur le continent sous le thème « Coopération et collaboration pour un monde sûr et durable ».

Le forum devrait aborder des défis communs tels que les menaces pour la sécurité régionale, les crises humanitaires et la durabilité environnementale. Quelque 38 commandants de forces aériennes devraient y participer, ainsi que des vétérans du monde entier.

Une table ronde majeure sera également organisée, mettant l'accent sur la participation du public et la sensibilisation à la sécurité nationale. Le 90e anniversaire est célébré sous le thème : « L'armée de l'air éthiopienne : symbole de liberté et d'unité ».

La technologie aéronautique a été introduite pour la première fois en Éthiopie le 12 août 1928 et l'armée de l'air éthiopienne (EAF) a été officiellement créée en tant qu'institution nationale le 28 novembre 1935.