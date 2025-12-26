Ethiopie: Le pays favorise un climat d'investissement favorable aux parcs agro-industriels intégrés - Ministre de l'Industrie

Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien favorise un environnement propice aux investisseurs dans les parcs agro-industriels intégrés (IAIP), a déclaré le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel.

S'exprimant aujourd'hui lors du forum sur l'investissement dans les parcs agro-industriels intégrés, il a souligné l'engagement de l'administration à renforcer le développement industriel grâce à diverses mesures de soutien, notamment des incitations pour les investisseurs.

Melaku a souligné l'importance des IAIP dans la production de biens à valeur ajoutée et l'amélioration de la compétitivité mondiale. Il a souligné que les investisseurs dans ces parcs bénéficient de coûts d'investissement réduits, d'un accès facile aux intrants et d'un soutien substantiel du gouvernement.

Une part importante des exportations agricoles de l'Éthiopie étant constituée de produits bruts, le ministre a affirmé que ces parcs industriels intégrés sont essentiels pour augmenter la valeur des exportations et renforcer la compétitivité.

Les parcs sont stratégiquement situés à proximité des ressources essentielles, ce qui facilite les liens entre les agriculteurs et les transformateurs. Le gouvernement accorde la priorité à ces parcs agro-industriels afin d'assurer leur succès, a-t-il déclaré.

L'initiative Ethiopia Tamirt (Fabriqué en Éthiopie) souligne l'engagement du gouvernement envers ce secteur, puisqu'il encourage activement les investissements dans les IAIP. Les IAIP éthiopiens jouent un rôle crucial dans la transformation de l'économie agricole du pays en ajoutant de la valeur aux produits agricoles, en stimulant les exportations, en créant des emplois, en modernisant les pratiques agricoles, en attirant les investissements directs étrangers (IDE) et en améliorant la sécurité alimentaire.

Les principaux parcs, tels que Bulbula, Yirgalem et Bure, disposent d'infrastructures modernes et offrent des incitations aux investisseurs, notamment des allégements fiscaux. Ces parcs visent à combler le fossé entre le secteur agricole et l'industrie manufacturière en ajoutant de la valeur aux produits agricoles bruts, en créant des emplois et en stimulant les exportations, a-t-on appris.