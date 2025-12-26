Addis Ababa — Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne est une réalisation majeure accomplie par les Éthiopiens grâce au principe Medemer, selon Ashadli Hassan, administrateur en chef de l'État régional de Benishangul-Gumuz.

S'exprimant lors d'un forum de discussion organisé sur le thème « Le GERD pour le renouveau de l'Éthiopie » à Guba, où se trouve le barrage, l'administrateur en chef a déclaré que les Éthiopiens avaient construit le GERD en surmontant des défis tant internes qu'externes.

La réussite de la construction du barrage montre que le pays peut obtenir d'excellents résultats en s'unissant autour d'un objectif commun, a-t-il ajouté. Selon lui, le GERD a également créé des opportunités d'investissement pour la région.

Ashadli a notamment souligné que le lac Nigat jouera un rôle important dans l'augmentation du flux touristique vers la région. Le forum de discussion organisé par l'Agence de presse éthiopienne a réuni des hauts fonctionnaires et des membres de la Chambre des représentants du peuple.