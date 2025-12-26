Ethiopie: Le gouvernement donne la priorité à l'aide alimentaire pour les résidents déplacés du Tigré dans les refuges, selon un rapport de la Commission

25 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe (EDRMC) a déclaré que le gouvernement accordait la priorité à l'aide alimentaire humanitaire ininterrompue pour les citoyens vivant dans des abris temporaires.

La commission a également fermement rejeté ce qu'elle a qualifié de fausses allégations sur les réseaux sociaux selon lesquelles les personnes déplacées seraient laissées sans aide. Dans sa déclaration envoyée à l'ENA, l'EDRMC a déclaré que les personnes déplacées à l'intérieur du pays dans la zone nord-ouest de la région du Tigré, en particulier à Asgede Woreda, dans le refuge temporaire de Hitsats, recevaient « une aide alimentaire humanitaire complète et ininterrompue ».

Les affirmations selon lesquelles les citoyens déplacés dans le refuge temporaire de Hitsats ne reçoivent pas d'aide alimentaire sont inexactes et ne reflètent pas la réalité sur le terrain », a déclaré la Commission.

Selon la Commission, la distribution de nourriture aux citoyens dans le besoin s'est poursuivie sans interruption tout au long de l'année. La déclaration indique en outre que les résidents du refuge temporaire de Hitsats ont reçu une aide régulière de septembre à décembre 2018 sans interruption.

La déclaration indique que 14 413 citoyens déplacés ont reçu une aide au refuge au cours des quatre derniers mois, ajoutant qu'au cours du seul mois de septembre, 16 775 personnes, y compris des bénéficiaires des refuges voisins, ont reçu une aide alimentaire.

Ce chiffre s'élevait à 18 290 en octobre, 17 813 en novembre et 14 413 en décembre. La Commission a indiqué qu'au total, 11 406 quintaux de denrées alimentaires, notamment du blé, du sorgho, des légumineuses et de l'huile de cuisson, ont été distribués au cours de cette période de quatre mois.

La Commission a précisé que l'aide totale s'élevait à plus de 257 millions de birrs. La Commission a également souligné que les défis en matière d'aide humanitaire persistent sous l'administration provisoire de la région et a déclaré que le gouvernement fédéral était prêt à apporter un soutien supplémentaire sur demande.

Dans sa déclaration, la Commission a souligné qu'il incombait à l'administration régionale provisoire et aux autorités locales de veiller à ce que l'aide parvienne aux communautés déplacées comme prévu. Elle a ajouté qu'elles étaient également chargées d'identifier et de combler les lacunes en matière de distribution au niveau régional et local.

