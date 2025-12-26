Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 26 décembre 2025

revue de presse

L'OMS déclare 2025 année de progrès en matière de santé

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'année 2025 avait été marquée par des réalisations majeures pour la santé mondiale, mais aussi par des défis importants, notamment des réductions de financement et de multiples urgences humanitaires.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l'adoption de l'Accord de l'OMS sur les pandémies était la réalisation la plus importante de l'année, la qualifiant d'"exemple puissant de ce que le multilatéralisme peut apporter lorsque les pays choisissent la coopération plutôt que la division". (Source Africanews)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Algérie : Le gouvernement affiche l’ambition numérique

L’Exécutif algérien a consacré une large part de sa réunion hebdomadaire au chantier de la numérisation, un dossier récurrent présenté comme stratégique, mais dont la mise en œuvre concrète continue de susciter interrogations et attentes.

Réuni mercredi sous la présidence du Premier ministre Sifi Ghrieb, le gouvernement algérien a examiné un avant-projet de loi « fixant les règles générales relatives au domaine du numérique », présenté comme l’ultime pierre d’un édifice réglementaire censé structurer un secteur jugé déterminant pour la gouvernance du pays. Selon le communiqué officiel, ce texte constituerait « une étape clé » vers la création d’un écosystème numérique national « efficace, sécurisé et cohérent ». (Source Apanews)

L’Afrique du Sud prête à assouplir ses règles en matière de discrimination positive pour Starlink

Les opérateurs télécoms étrangers pourraient ainsi s’implanter dans le pays sans avoir à céder une partie de leur capital aux « groupes historiquement désavantagés ».

Le texte aurait presque pu passer inaperçu, dans la torpeur de l’été austral. Le 12 décembre, le ministre des communications sud-africain, Solly Malatsi, a demandé à l’autorité de régulation des télécoms d’« étudier de toute urgence » des solutions afin de permettre aux opérateurs étrangers de s’implanter dans le pays sans avoir à céder une partie de leur capital local. En d’autres termes : pouvoir contourner les règles sur la discrimination positive mises en place à la fin de l’apartheid. (Source Le Monde Afrique)

Au Bénin, le top départ de la campagne électorale pour les législatives et communales 2026

À partir de ce vendredi 26 décembre 2025, le Bénin entre officiellement en campagne électorale pour les élections législatives et communales du 11 janvier 2026. Un moment politique présenté par les autorités et la CENA comme une étape décisive pour la consolidation de la démocratie béninoise quelques semaines après la tentative de coup d’Etat. Mais aussi une poursuite de la décentralisation, dans un contexte toujours marqué par les polémiques électorales des dernières années.

Dès les premières heures de l’aube de ce vendredi 26 décembre 2025, conformément aux dispositions du Code électoral, la campagne électorale s’ouvre sur toute l’étendue du territoire béninois. (Source Afrik.com)

Égypte : Cinq ans de prison confirmés en appel pour l’économiste Abdel Khalek Farouk

La justice égyptienne a confirmé en appel, jeudi 25 décembre, la condamnation à cinq ans de prison de l’économiste Abdel Khalek Farouk, figure critique de la politique économique du régime. Cette décision relance les accusations de répression contre les intellectuels et les voix dissidentes en Égypte.

Jeudi, la cour d’appel égyptienne a confirmé la condamnation à cinq ans de prison d’Abdel Khalek Farouk, 68 ans, poursuivi pour « diffusion de fausses informations ». L’annonce a été faite par son avocat, Nabeh Elganadi, sur les réseaux sociaux.

Arrêté en octobre 2024, l’économiste réputé avait été condamné en première instance un an plus tard, après la publication d’une série d’articles critiquant la politique économique du gouvernement. (Source Africa Radio)

CAN 2025 - Maroc-Mali et Afrique du Sud-Égypte, deux chocs très attendus vendredi

La phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025 se poursuit vendredi avec deux affiches très attendues lors de la deuxième journée, marquée par les chocs Maroc-Mali dans le groupe A et Afrique du Sud-Égypte dans le groupe B.

Pays hôte de la compétition, le Maroc a réussi son entrée en lice en s'imposant face aux Comores (2-0). Les Lions de l'Atlas tenteront de confirmer face au Mali, tenu en échec lors de son premier match par la Zambie (1-1).

Une victoire marocaine qualifierait les hommes de Walid Redragui en huitièmes. Tenu en échec lors de la première journée contre la Zambie, le Mali est obligé de sortir le grand jeu pour ne pas être distancé dans ce groupe. (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Lutte contre la Traite des êtres humains - Madagascar montre des progrès, selon le rapport 2025 des États-Unis

Les efforts déployés dans le pays ont été reconnus dans le rapport 2025 du département d'État américain sur le trafic de personnes.

Le dernier rapport du gouvernement américain sur la traite des personnes, publié le 29 septembre 2025, met en lumière les efforts significatifs de Madagascar pour faire face à ce fléau. Bien que le pays ne respecte pas encore entièrement les normes minimales pour éradiquer la traite, il a été promu au rang de Tier 2 grâce à des efforts croissants comparativement aux périodes précédentes.

Parmi les avancées notables selon le rapport du gouvernement américain, Madagascar a constaté ses premières condamnations pour trafic de personnes en quatre ans. (Source MidiMadagasikara)

Ghana : Afreximbank et le ministère des Finances tournent la page du financement d'environ 450 milliards de FCFA

Le gouvernement ghanéen et Afreximbank ont trouvé un terrain d'entente sur le financement de 750 millions de dollars US soit environ 450 milliards de francs CFA conclu en 2022, ouvrant ainsi la voie à un renforcement de leur coopération au service du développement du pays.

Le Gouvernement de la République du Ghana, à travers le ministère des Finances, et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) ont officiellement annoncé, le 25 décembre 2025, la résolution réussie des questions liées au financement de 750 millions de dollars US signé en 2022. Cette issue, jugée satisfaisante par les deux parties, marque une étape importante dans la consolidation de leur partenariat stratégique. (Source Fratmat)

Niger : Un nouveau cadre juridique pour sécuriser la commercialisation du gaz domestique

Au Niger, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Abdoulaye Seydou a rencontré le 23 décembre les acteurs de la filière gaz de pétrole liquéfié. Le ministre leur a fait part du nouvel arrêté pour renforcer la sécurité de cette filière sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Un nouveau cadre juridique encadrant la commercialisation du gaz de pétrole liquéfié, GPL, aussi appelé gaz domestique, a été publié le 23 décembre par le ministère du Commerce et de l’Industrie. Objectif affiché : mettre fin aux pratiques anarchiques et renforcer la sécurité tout au long de la chaîne d’approvisionnement, des centres emplisseurs en passant par les revendeurs jusqu’aux consommateurs. (Source Africa 24)

Musulmans et chrétiens victimes du terrorisme au Nigeria

Les États-Unis accusent le Nigeria de "persécutions" des chrétiens. Des accusations rejetées par le Nigeria et des religieux chrétiens.

La recrudescence des kidnappings au Nigeria - dont ceux de plus de 300 élèves et enseignants d'une école catholique le 21 novembre - intervient après les menaces du président américain Donald Trump d'intervenir militairement dans le pays pour mettre fin à ce qu'il qualifie de "meurtres de chrétiens" perpétrés par des "islamistes radicaux".

Ces accusations de persécutions ciblées ont toujours été rejetées par le Nigeria et par des religieux chrétiens. (Source Deutsche Welle)



