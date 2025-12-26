Ile Maurice: Toute la magie de la bande son des fêtes

Pour rester dans l'ambiance de Noël et se mettre dans le mood de la fin de l'année, replongeons dans la playlist de la période festive. Ces chansons et films «feel good» qui ont résisté à l'épreuve du temps, opérant leur magie à chaque fois.

«I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need (...)

Make my wish come true

All I want for Christmas is you"

Où que vous l'entendiez, vous vous surprenez à fredonner. À entonner ce véritable hymne de Noël, qui depuis sa sortie en 1994 - la chanson a 31 ans - fait partie de la playlist de la période festive. All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey est le tube incontesté de Noël.

A retenir : le message essentiel de la chanson c'est que la fête ne tourne pas autour de la consommation, des moyens financiers. Que le plus important, c'est l'amour. Que la joie, le rire des enfants sont les meilleurs cadeaux que l'on puisse offrir et recevoir pour Noël.

Autre temps, autre sentiment. Dix ans avant la chanson de Mariah Carey, en 1984, sortait Last Christmas de Wham. Une chanson de coeur brisé et de rupture du groupe Wham, où le chanteur blond à l'époque était George Michael. Comme quoi, derrière les sourires se cachent parfois des douleurs, rappelle la chanson.

Dans les evergreen qui restent aussi vert que le sapin, on retrouve des classiques années 1950- 1960. Parmi : Jingle Bell Rock de Bobby Helms (1957), Rockin' Around the Christmas Tree de Brenda Lee (1958), tout le velours de la voix de Nat King Cole dans The Christmas song (1961),

It's the Most Wonderful Time of the Year d'Andy Williams (1963). Dean Martin avec Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! Ou encore Bing Crosby avec White Christmas ont chanté la fête pour réchauffer les coeurs.

Les plus grands artistes ont laissé leur empreinte dans le registre de la chanson de circonstance. Comme John Lennon & Yoko Ono avec Happy Xmas (War Is Over) sortie n 1971.

"So this is Christmas

And what have you done ?

Another year over And a new one just begun"

Temps d'introspection, temps des bonnes résolutions. Tiendront-elles ? En attendant, on peut aussi apprécier des artistes contemporains comme Kelly Clarkson avec Wrapped in red (2013). Elle y déploie l'étendue de sa palette vocale pour une déclaration d'amour audacieuse.

Que serait la chanson pleine de bons sentiments sans Michael Bublé et Holly Jolly Christmas (2011). Mais dans ce registre, le best reste sans doute les multiples versions des christmas carols, de Silent Night à Jingle Bells.