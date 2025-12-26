Ile Maurice: Plus d'un demi-milliard de roupies échangées en une semaine

La valeur des transactions réalisées sur la plateforme multidevises de la Bourse de Maurice a franchi, au cours de la semaine écoulée, le cap des demi-milliard.

Les échanges ont totalisé Rs 501,4 millions, tirés principalement par les transactions sur MCB Group Limited (Rs 367,6 millions), CM Diversified Credit Ltd (Rs 62,1 millions), CIEL Limited (Rs 13,3 millions), New Gold ETF (Rs 5,9 millions) et Medine Limited (Rs 5,3 millions).

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une légère baisse de 0,07% durant la semaine pour clôturer la séance de mercredi 24 décembre 2025, à 11 261,68 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 371,46 points.

L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance d'hier à 443,37 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 373,9 milliards.

Sur les 63 titres cotés, 20 ont terminé la semaine à la hausse, 33 sont demeurés stables et dix à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : ER Group Limited (+3,86 %), BMH Ltd (+3,33 %), AfreximBank DR (+3,32 %), Lux Island Resorts Ltd (+2,94 %) et New Gold ETF (+2,59 %).

Les plus fortes baisses concernent : Grit Real Estate Income Group Limited (USD) (-14,29 %), Medine Limited (-2,99 %), Sun Limited (-2,60 %), PIM Limited (-2,51 %) et Lottotech Ltd (-2,27 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 11,66 % à 19,66 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 224,63 points et 389,60 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à 34,4 milliards.

Des transactions totalisant Rs 2 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobiliere Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 10,91 % et 22,14 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont gagné 0,68 % et 1,95 % respectivement en une semaine. Le DAX et le FTSE-100 ont gagné 1,09 % et 2,11 % respectivement alors que le CAC-40 a enregistré une légère baisse de 0,03 % durant la même période.