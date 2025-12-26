Ile Maurice: Riad Hullemuth - «La place de Mohamed Salah n'est plus à Liverpool»

En passe de prendre ses fonctions d'ambassadeur de Maurice en Arabie Saoudite dans quelques jours, Riad Hullemuth s'exprime sur l'actualité footballistique du moment. Après avoir vécu 10 ans en Egypte, il commente la crise concernant Mohamed Salah à Liverpool et, en tant que fan de Manchester United, il espère rencontrer bientôt Cristiano Ronaldo, superstar d'Al-Nasr et du championnat saoudien, et l'inviter à Maurice..

Dans quel état d'esprit êtes-vous avant de prendre vos fonctions en Arabie saoudite ?

C'est une grande bénédiction de la part de dieu de m'avoir choisi et confié cette fonction. Alors que je m'apprête à prendre ce poste, dans les jours à venir, je ressens une profonde émotion.

Comme tout croyant, c'est un rêve qui se réalise, d'autant plus que j'aurai l'occasion de servir le pays en même temps. Je mesure pleinement la responsabilité spirituelle et diplomatique qui m'attend. Je remercie le Premier ministre pour la confiance qu'il m'a faite en me confiant ce poste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Quelle sera votre mission globale à Riyad ?

Ma mission s'articulera autour de trois priorités. D'abord, renforcer les relations bilatérales entre nos deux pays, diversifier nos collaborations tant sur le plan économique, culturel, sportif et touristique.

Ensuite, accorder une attention particulière à l'encadrement de nos pèlerins. Et, enfin, positionner Maurice comme un partenaire stable, sérieux et ouvert à de nouvelles opportunités.

Vous êtes un spécialiste de l'Egypte et de son football, que pensez-vous de la saga Mohamed Salah qui secoue Liverpool depuis une semaine ?

Les «golden days» de Mohamed Salah c'était avec l'ancien entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp. Il y avait une bonne relation entre les joueurs et le technicien allemand. Sous l'ère de Klopp, Salah a vraiment explosé.

Arne Slot a construit sur ce que Klopp avait fait et l'a maintenu la saison dernière. Mais lorsque la nouvelle saison a débuté, Salah n'était plus dans les plans de l'entraîneur... Je pense que Salah aurait dû quitter Liverpool en même temps que Klopp.

Malheureusement, vu l'offre alléchante qu'il a eue de Liverpool, il est resté. Mais pour son honneur et sa dignité, sa place n'est plus à Liverpool. Le nouvel entraîneur ne lui donne plus le traitement qu'il avait avec Jürgen Klopp.

L'Arabie saoudite semble être la destination qui a le plus de chance de l'accueillir. Quelle portée aurait un éventuel transfert de Mo Salah dans le monde arabe ?

Salah est devenu un ambassadeur des pays arabes dans le monde. Il est un ambassadeur de justice et d'égalité en Angleterre. Il a bâti sa réputation là-dessus. S'il vient maintenant en Arabie saoudite, sa popularité va doubler.

Etant donné qu'il est Égyptien, un joueur très talentueux et très humble, les supporters vont l'adorer. Après avoir conquis le cœur des Européens, il pourrait conquérir à présent le monde arabe et musulman.

Comment vous voyez la fin de cette crise interne à Liverpool ?

Salah va prouver qu'il peut exister sans Liverpool et va briller ailleurs. Et Liverpool redeviendra plus fort aussi sans lui, avec l'apport de ses nouveaux joueurs. Selon moi, c'est une crise passagère à Liverpool, ça ne durera pas longtemps.

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et bientôt peut-être Mo Salah. L'Arabie saoudite est devenue un eldorado des footballeurs stars en fin de carrière. Y-a-t-il des passerelles à explorer pour les faire venir en visite à Maurice ?

Définitivement. Mon rôle sera d'aller voir ces joueurs individuellement, et, en même temps, faire une promotion et un rebranding de l'île Maurice auprès des stars qui sont là-bas.

Quel type de coopération économique et diplomatique pourrait-on développer entre Riyad et Port-Louis ?

L'Arabie saoudite est un pays qui se développe très rapidement dans la région. Dès mon installation, je souhaite développer des partenariats dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, la santé, le tourisme, l'agro-industrie, le sport, la langue arabe. Maurice peut bénéficier du développement de ce pays et je voudrais que notre pays s'inscrive dans la dynamique économique saoudienne.

Nos jeunes pourront être engagés dans des échanges sportifs vu que ce pays investit beaucoup dans le sport en ce moment. Pourquoi pas des stages bloqués pour nos équipes de foot là-bas et ensuite les accueillir chez nous aussi ?

Je suis un jeune qui aime notre football local et qui veut le voir progresser et s'améliorer. Nous chercherons à développer des collaborations afin que l'île Maurice sorte gagnante. Il y a beaucoup d'avenues à explorer...

En tant que fan de Manchester United, on devine que vous essayerez de rencontrer Cristiano Ronaldo à Al Nasr ?

Ah oui, évidemment ! Tous les fans du football rêveraient de rencontrer cet incroyable sportif qui est devenu un exemple à travers le monde. Je vais bien sûr aller le saluer dès que je le pourrai, et, en même temps, l'inviter à venir découvrir l'île Maurice...

La CAN approche à grands pas. Cette fois tous les pays du Maghreb sont là : Maroc, Algérie, Tunisie. Voyezvous un de ces pays triompher sur le conti- nent à Rabat ?

Le Maroc a investi énormément dans le football. D'ailleurs ses U-17 et U-21 ont été primés au niveau mondial. Le plus grand challenge de l'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, sera d'être champion d'Afrique.

Après la grande prestation qu'ils ont faite au dernier Mondial, cette génération de joueurs fera tout son possible pour remporter cette CAN. S'ils ne gagnent pas, il y aura un tremblement de terre en Afrique.

Riad Hullemuth espère inviter Cristiano Ronaldo à venir visiter l'île Maurice !