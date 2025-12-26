Ile Maurice: Quarante ans de cinéma en 2026

La Mauritius Film Development Corporation (MFDC) se prépare à célébrer son 40e anniversaire en 2026, avec des projets ambitieux pour dynamiser l'industrie cinématographique locale.

Parmi les initiatives phares, la MFDC organisera un festival de films et une conférence sur le cinéma afin de promouvoir Maurice comme un hub régional. Le projet «Sinema dan Vilaz» permettra des projections de films dans des zones moins accessibles, tout en soutenant des concours de films pour les jeunes talents. La MFDC introduira également Cinema Tech, un centre éducatif sur l'histoire du cinéma à Maurice.

La création d'un système d'enregistrement facilitera le recrutement de professionnels vérifiés dans la production cinématographique, tout en luttant contre la fraude. La MFDC prévoit d'attirer des productions internationales d'une valeur de plus de 200 millions de dollars, renforçant ainsi son statut sur le marché émergent africain.

Plusieurs projets mauriciens recevront un soutien direct de la MFDC:

Documentaire : un voyage musical à travers la chanson locale.

La MFDC dirigera la production de ce documentaire, fournissant un soutien complet pour la recherche, le tournage, les archives, le montage, la voix off et la post-production. Le projet mettra en lumière la carrière, l'héritage et les contributions à la scène musicale mauricienne, en intégrant des contenus inédits et un récit biographique.

Projet d'animation par un jeune poète et artiste de 12 ans

La MFDC apportera un soutien complet pour le tournage, la voix off, le montage et la distribution, garantissant que l'histoire sur la protection de l'environnement, la solidarité et l'action communautaire atteigne un large public. «Cette initiative démontre notre engagement à soutenir les jeunes talents mauriciens et à encourager la prochaine génération de créatifs», selon Kevin Gutty, CEO de la MFDC.

Films des éditions NRF:

La MFDC continuera de soutenir les films produits lors des éditions précédentes du National Resilience Fund (NRF), assurant une qualité de production professionnelle, une portée plus large et une croissance durable de l'industrie cinématographique locale.

Séries TV, courts-métrages, longs-métrages et documentaires:

La MFDC offrira des opportunités accrues à l'industrie locale à travers la production et le soutien de séries télévisées, courtsmétrages, longs-métrages et documentaires. La MFDC aidera les créateurs locaux à développer des contenus de haute qualité, à gagner en visibilité et à toucher un public plus large.

Pour Kevin Gutty, en 2026, tous les efforts de la MFDC seront alignés sur les stratégies gouvernementales pour l'industrie créative, veillant à ce que chaque initiative renforce le secteur audiovisuel mauricien.

«En soutenant les talents locaux, les collaborations internationales, l'innovation technologique et l'engagement communautaire, la MFDC renforcera l'écosystème créatif, de la formation et de l'éducation à la production et à la distribution internationale.»