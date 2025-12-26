Ile Maurice: «Un incroyable Noël» par 1000 Sourires

Le président et fondateur de 1000 Sourires, Ibrahim Ingar, nous présente l'association : «1000 Sourires, c'est une association que j'ai créée à Saint-Paul de la Réunion il y a 19 ans et l'année prochaine, on fêtera notre 20e anniversaire».

Il explique que «1000 Sourires est une association qui vise à parrainer des enfants de milieux modestes en leur offrant la possibilité de vivre des moments extraordinaires. Alors nous appelons non pas des actions organisées en VIP, mais en VIM, Very Important Marmailles, comme nous aimons le dire chez nous. Donc chaque action est montée dans cet esprit-là avec l'aide de partenaires que nous sollicitons».

Depuis sa création en 2006, l'association a organisé 327 opérations et Maurice est la 328e opération. Elle a ainsi parrainé plus de 13 500 enfants de milieux modestes. L'association 1000 Sourires est une organisation réunionnaise, qui offre des expériences exceptionnelles à des enfants, en leur permettant de vivre des moments uniques qu'ils n'auraient pas vécus autrement.

Le principe est de ne rencontrer les enfants qu'une seule fois, pour maintenir l'effet de surprise et d'émerveillement. Contrairement à d'autres associations de La Réunion, 1000 Sourires se distingue par sa capacité à organiser des actions qui se concentrent sur l'extraordinaire, que ce soit en offrant des environnements exceptionnels ou des rencontres de personnalités remarquables.

L'organisation d'opérations se fait tout au long de l'année, avec une trentaine d'enfants à chaque fois. Leur aspect particulier réside dans le fait que les enfants et leurs parents ne connaissent pas à l'avance le programme, l'objectif étant de préserver l'émerveillement de l'enfant en le plaçant dans des situations inédites et mémorables.

Bien que les parents ne soient pas informés des détails en amont, ils peuvent suivre les événements en direct sur Facebook, où l'association diffuse des vidéos des activités en cours. Cela leur permet de voir en temps réel ce que fait leur enfant.

Une autre caractéristique importante des opérations de 1000 Sourires est la diversité des activités. L'association fait venir à La Réunion des invités prestigieux de France - pilotes de Rafale, membres de la Patrouille de France, footballeurs professionnels, sportifs de haut niveau ou encore chefs renommés.

Ces invités contribuent à créer une expérience qui dépasse les attentes des enfants, en leur offrant l'opportunité de rencontrer des figures emblématiques qui les inspireront. L'association ne se limite pas à des actions à La Réunion.

Elle a une opération annuelle marquante où elle emmène deux enfants chaque année passer «Un Incroyable Noël» en France. Ces enfants, issus de milieux modestes et n'ayant jamais voyagé, bénéficient d'une expérience inoubliable, marquée par des moments extraordinaires.

Cette opération, bien plus qu'un simple cadeau de Noël, vise à aider à leur développement personnel dans leur scolarité en leur offrant une ouverture sur le monde. Après ces voyages, les enfants reviennent métamorphosés, avec un regard élargi sur la vie.

L'une des valeurs fondamentales de 1000 Sourires est d'aider des familles que l'association soutient en leur permettant de voyager, souvent un rêve inaccessible pour beaucoup d'entre elles.

L'esprit de solidarité est omniprésent dans toutes les actions de l'association, qui met un point d'honneur à offrir des moments de bonheur et de rêve aux enfants, tout en les aidant dans leur épanouissement personnel.

L'association se distingue également par son approche flexible : elle n'a pas de domaine d'activité strictement défini, mais une volonté d'intervenir partout où des opportunités de faire rêver les enfants se présentent.

Ainsi, 1000 Sourires est complémentaire d'autres initiatives locales et enrichit l'offre avec sa touche unique et magique. Elle transforme la vie d'enfants réunionnais en leur offrant des moments de magie, d'aventure et de rencontres avec des personnalités inspirantes qui contribuent à créer des souvenirs indélébiles et à inspirer une nouvelle génération d'enfants à rêver plus grand.

Pourquoi avoir choisi Maurice cette année ?

Ibrahim Ingar répond : «On a été en voyage en France à plusieurs reprises. Ce voyage est devenu une émission de télévision. Donc, c'est encore plus beau, puisque tous les ans, le 25 décembre, l'émission passe en prime time sur Réunion la 1ère. Maurice est notre île sœur et une destination de rêve pour de nombreux Réunionnais qui sont plus de 140 000 à s'y rendre chaque année. Si Maurice fait rêver des adultes, elle devrait à plus forte raison faire rêver les enfants. C'est pour cela que pour notre Incroyable Noël 2025, nous sommes à Maurice. Dans cette opération, nous véhiculons des valeurs de solidarité, de générosité ... L'association a travaillé sur cette opération avec le ministère du Tourisme.»

Pour cette 5e édition d'Un Incroyable Noël, l'association a organisé un voyage pour Maïza et Darel, deux enfants qui ne se connaissent pas et qui ont appris (dix jours avant le départ) qu'ils partaient à Maurice pour un «voyage de Noël» sans aucune information.

Chaque jour, ils racontent leur histoire pour le film et sont accompagnés par des parrains de l'association les humoristes Marie-Alice Sinaman, Thierry Jardinot et le créateur de contenus Romain Moustache Kreol. Pour Ibrahim Ingar, «ce voyage est réussi, puisqu'en dehors de participer à des activités extraordinaires, les enfants vont revenir à la Réunion avec plein de beaux souvenirs et cela va aussi les aider dans leur scolarité».

À la rencontre de Maïza et Darel Maïza, dix ans, garde un excellent souvenir de son séjour au pays qu'elle décrit comme une expérience à la fois enrichissante et mémorable. Très enthousiaste, elle raconte avoir pratiqué le kayak autour de l'île d'Ambre, une activité qui lui a permis de découvrir la nature de près.

En naviguant tranquillement, elle a pu observer les fonds marins, les poissons évoluant près des racines et profiter de la beauté du paysage. Être dans l'eau et au contact direct de cet environnement naturel a été pour elle un moment marquant, qu'elle qualifie de très beau. Au-delà des activités, Maïza insiste sur l'accueil chaleureux qu'elle a reçu. Elle souligne la gentillesse et la bienveillance des Mauriciens, qu'elle décrit comme accueillants et attentionnés.

Cette atmosphère conviviale a contribué à rendre son expérience encore plus agréable. Elle dit avoir apprécié l'ambiance générale du pays, qu'elle trouve positive et apaisante. À l'approche des fêtes de fin d'année, Maïza adresse ses voeux aux Mauriciens.

«Je leur souhaite un joyeux Noël et des célébrations dans la joie et la sérénité.» Son témoignage sincère reflète le regard émerveillé d'une enfant et met en lumière l'hospitalité et la richesse naturelle de Maurice.

Darel, neuf ans, partage avec enthousiasme les souvenirs marquants de son séjour à Maurice, qu'il considère comme une expérience très réussie. Il raconte avec joie sa sortie en kayak à l'île d'Ambre, activité qui l'a impressionné.

Naviguer entre les passages étroits lui a donné l'impression d'évoluer dans un véritable labyrinthe naturel. Cette aventure lui a permis d'observer des poissons dans leur milieu naturel, de nager et surtout de s'amuser avec le groupe. Après ces moments passés dans l'eau, Darel explique être remonté sur son kayak pour rejoindre l'île d'Ambre, où ils ont pris le temps de visiter les lieux avant de repartir pour manger.

Pour lui, cette sortie a été à la fois divertissante et enrichissante, mêlant découverte de la nature, activités sportives et moments de partage. Darel souligne également la qualité de l'accueil reçu durant son séjour.

Il insiste sur la gentillesse et la bienveillance des Mauriciens, qui ont contribué à rendre ce voyage encore plus agréable. L'ambiance chaleureuse et conviviale du pays l'a beaucoup marqué. Enfin, Darel profite de l'occasion pour adresser un message aux Mauriciens à qui il souhaite un Joyeux Noël et des fêtes dans la joie et la bonne humeur.