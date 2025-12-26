Afrique de l'Est: Al-Shabab reste la plus grande menace pour la sécurité en Somalie et en Afrique de l'Est, prévient l'ONU

Addis Ababa — Les experts des Nations Unies ont averti que le groupe extrémiste Al-Shabab continue de représenter la menace la plus grave pour la paix et la sécurité en Somalie et dans toute la région de l'Afrique de l'Est, en particulier au Kenya voisin.

Dans un rapport publié cette semaine, le groupe d'experts de l'ONU a déclaré que le groupe restait très puissant et résistant malgré la pression militaire soutenue exercée par les forces somaliennes et leurs partenaires internationaux.

Les pays de la région sont depuis longtemps engagés dans la lutte contre le terrorisme, l'Éthiopie jouant un rôle important grâce à ses interventions militaires et à sa coopération étroite en matière de sécurité avec la Somalie et ses alliés internationaux.

Les forces éthiopiennes ont participé à des opérations conjointes visant à affaiblir la capacité opérationnelle d'Al-Shabab et à empêcher son expansion transfrontalière, dans le cadre d'efforts régionaux et internationaux plus larges visant à stabiliser la Somalie et à renforcer la sécurité dans la Corne de l'Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les forces éthiopiennes ont efficacement affaibli les capacités du groupe et empêché son expansion transfrontalière, dans le cadre d'efforts régionaux et internationaux plus larges visant à stabiliser la Somalie et à renforcer la sécurité dans la Corne de l'Afrique.

Malgré ces efforts, le rapport souligne qu'Al-Shabab conserve la capacité de mener des attaques sophistiquées et bien coordonnées, notamment dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Le groupe maintient également son influence par le biais d'extorsions, de recrutements forcés et de vastes campagnes de propagande.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a récemment voté la prolongation du mandat de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie jusqu'à la fin de l'année 2026.

La mission compte près de 12 000 personnes, dont des policiers

Les experts de l'ONU ont également souligné la menace que représente Al-Shabab pour le Kenya, où le groupe a mené de fréquentes attaques cette année, en particulier dans les régions frontalières telles que Mandera et Lamu.

Ces incidents ont visé les forces de sécurité et les civils et ont donné lieu à des enlèvements, des dommages aux infrastructures et des vols de bétail. Selon le rapport, l'objectif à long terme d'Al-Shabab est de renverser le gouvernement somalien, d'expulser les forces étrangères et d'établir un État somalien plus vaste régi par une loi islamique stricte.

Les experts ont également examiné les activités du groupe État islamique en Somalie (EIIL-Somalie). Bien que plus petit qu'Al-Shabab, ce groupe a recruté des combattants dans plusieurs pays, principalement en Afrique de l'Est. À la fin de 2024, l'EIIL-Somalie comptait apparemment plus de 1 000 combattants, dont beaucoup étaient des ressortissants étrangers.

Le groupe d'experts a averti que, bien que l'EIIL-Somalie dispose de moins de ressources, sa croissance continue constitue une menace importante pour la stabilité en Somalie et dans l'ensemble de la région.