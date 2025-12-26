Cote d'Ivoire: Meeting à la place ADO de Tafiré - Les femmes plient le match en faveur de Tiémoko Meyliet Koné

La place Alassane Ouattara (ADO) de Tafiré a vibré, le mardi 24 décembre 2025, au rythme d'un grand meeting dédié au candidat Tiémoko Meyliet Koné. À l'initiative des femmes des sous-préfectures de Tafiré, Badikaha et Niediekaha, ce rassemblement a confirmé leur mobilisation massive et leur engagement sans équivoque en faveur du candidat du RHDP.

Prenant la parole devant une foule acquise à la cause, le directeur de campagne, Charles Sanga, n'a pas caché sa satisfaction face à cette démonstration de force. « Le match est plié. Le travail a été fait par vous, les femmes. Je vous remercie aujourd'hui, je vous remercierai encore demain. Samedi, ce sera une belle victoire. Ce sera du jamais vu, parce qu'on va offrir à notre Papa 100%. Sortez massivement pour voter », a-t-il lancé, déclenchant une salve d'applaudissements et d'ovations.

À travers ce meeting, les femmes ont tenu à réaffirmer leur fidélité au candidat Tiémoko Meyliet Koné. Des représentantes venues de Tafiré, Niediekaha et Badikaha, notamment Sarah Bamba, Touré Mariam et Touré Abiba, ont, tour à tour, exprimé leur détermination à se mobiliser et à sensibiliser leurs communautés. « Nous sommes prêtes à nous mobiliser et à sensibiliser, car pour nous, vous incarnez les valeurs du RHDP », a souligné Touré Mariam.

Les intervenantes ont également rendu un hommage appuyé à Maïmouna Koné, épouse du candidat, saluant ses nombreuses actions sociales, sa générosité et sa proximité avec les populations. Elles ont exprimé leur fierté d'avoir une marraine attentive et disponible.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Visiblement émue, Maïmouna Koné a adressé un message de gratitude aux femmes, louant leur courage, leur résilience et leur fidélité, tout en formulant des bénédictions à leur endroit. De son côté, Karim Koné, candidat suppléant, les a exhortées à maintenir cette dynamique jusqu'au jour du scrutin.

Une fois encore, les femmes ont démontré leur capacité de mobilisation, éclipsant même les jeunes. Preuve, s'il en fallait, que lorsque les femmes s'engagent, la victoire n'est jamais loin.