Soudan: La ministre des Affaires du Cabinet arrive à Khartoum pour finaliser les préparatifs du retour des ministères

La ministre des Affaires du Cabinet, Mme Lamia Abdel Ghaffar, est arrivée aujourd'hui à Khartoum pour une visite de trois jours visant à finaliser les préparatifs du retour des ministères et des institutions exécutif dans leurs sièges.

Sa visite comprend le Cabinet, la Tour des Télécommunications, le Complexe des Ministères et les nouveaux locaux de diverses institutions, afin d'évaluer leur état de préparation et de garantir un environnement de travail adéquat.

Au cours de sa visite, la ministre rencontrera plusieurs ministres pour discuter des modalités du programme de retour et s'assurer de la mise en œuvre des plans de reprise des activités normales.