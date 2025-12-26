Soudan: Al-Burhan et Erdogan tiennent des entretiens conjoints sur le renforcement de la coopération bilatérale

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont tenu, ce mercredi au palais présidentiel à Ankara, des entretiens conjoints axés sur le renforcement et le développement des relations bilatérales ainsi que sur l'élargissement des perspectives de coopération entre les deux pays.

Selon un communiqué officiel, les discussions ont porté sur plusieurs questions régionales et internationales, notamment la situation au Moyen-Orient et dans la Corne de l'Afrique.

Les deux dirigeants ont également examiné les derniers développements de la situation au Soudan et les efforts visant à instaurer la paix, ainsi que les initiatives régionales et internationales déployées pour parvenir à la paix et à la stabilité dans le pays.

Les entretiens ont réaffirmé la position constante de la Turquie en faveur de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan.

Les discussions ont par ailleurs abordé la volonté de la Turquie de fournir toute l'assistance possible au peuple soudanais afin de faire face aux conditions humanitaires actuelles, notamment à travers l'aide humanitaire apportée par l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA).

Les deux parties ont également souligné la nécessité de mettre fin aux crimes commis contre le peuple soudanais et de traduire leurs auteurs en justice.

De son côté, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à la Turquie pour son soutien au Soudan dans les forums régionaux et internationaux, soulignant la profondeur des relations soudano-turques.

Il a également remercié le président Recep Tayyip Erdogan pour son invitation à effectuer une visite en Turquie, mettant en avant les liens historiques et durables qui unissent les peuples des deux pays.