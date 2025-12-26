Afrique: CAN 2025 - Égypte-Afrique du Sud, le match aux allures de juge de paix du groupe B

L'Égypte et l'Afrique du Sud vont s'affronter vendredi 26 décembre pour trancher la seule question qui vaille en phase de poule : qui est le patron de ce groupe B ?

Ni l'Égypte ni l'Afrique du Sud ne s'avancent dans cette CAN dans la peau d'un véritable favori mais demeurent craintes. Toutes les deux ont remporté leur premier match 2-1 et vont vers le deuxième avec trois points, une différence de buts de +1 et un destin à dessiner au stade Adrar dans un match qui servira de juge de paix au groupe B. Le vainqueur sera en excellente position pour terminer leader du groupe et affronter un des meilleurs troisièmes au tour suivant.

La dernière fois que les deux nations se sont croisées, c'était en 2019. Un huitième de finale de CAN joué au Caire, en terre égyptienne, lors duquel les Bafana Bafana avaient surpris les Pharaons en fin de rencontre pour s'imposer 1-0. « Cette journée avait été difficile pour nous, grimace Trezeguet, l'attaquant égyptien qui était déjà de l'aventure à l'époque. Le seul but encaissé face à eux dans cette compétition avait conduit à notre élimination. » Mais c'était il y a longtemps et les deux sélections ont bien changé depuis.

La dynamique est du côté de l'Afrique du Sud

L'Égypte n'est plus le roc défensif sur lequel les Pharaons ont bâti leur palmarès continental. En 2019, ils n'avaient encaissé aucun but avant de croiser les Sud-Africains. Au Maroc, ils se sont déjà fait surprendre par le Zimbabwe et ont montré une certaine fébrilité. Que ce soit la défense qui a eu tendance à être prise de vitesse, ou au poste de gardien de but, où Mohamed El Shenawy, 37 ans, n'a plus les mains tout à fait sûres. Une partie des supporters et des suiveurs des Pharaons militent d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour que Mostafa Shobeir, qui fait aussi office de doublure d'El Shenawy en club à Al Ahly, ait sa chance.

Côté Bafana Bafana, c'est le contraire. Voilà bien longtemps que la nation arc-en-ciel n'a pas semblé si forte et régulière côté ballon rond. Troisième de la CAN 2023, l'équipe menée par Hugo Broos semble arriver à maturité. Le Belge a mené sa barque depuis 2021 en construisant son groupe autour d'une ossature composée de joueurs qui se connaissent bien et se croisent dans le championnat Sud-africain. Un savant mélange de joueurs du Mamelodi Sundowns, des Orlando Pirates, et de quelques autres issus de la diaspora ou alors qui se sont exilés, tels que Lyle Foster, l'attaquant de Burnley.

Une victoire pour oublier

« C'est une grande famille, lance Hugo Broos. (...) Je ne vois pas les joueurs des Pirates d'un côté et les Sundowns de l'autre. Ils partagent la table, font du bruit, rient ensemble. C'est une des choses importantes qui rend l'Afrique du Sud si forte. » Une grande famille qui a bien failli se fissurer début décembre, quand, furieux de voir l'un de ses joueurs, le défenseur Mbekezeli Mbokazi, arriver en retard au stage de préparation pour la CAN, Hugo Bross a tenu des propos au cours d'une conférence de presse qui ont choqué.

« Je vais avoir une petite conversation avec lui après l'entraînement et je peux vous jurer que même si ce garçon est noir, quand il ressortira de mon bureau, il sera blanc, car je ne peux pas accepter ce genre de comportement », avait tonné le Belge. Des mots qui choquent, dans un pays dominé pendant des décennies par l'apartheid, doublés d'une sortie sexiste à propos de l'agente du joueur en question, qu'il avait qualifiée de « gamine ». La polémique a fini par s'éteindre après des excuses publiques et l'expression du regret de mots « inappropriés ». Le genre de choses toujours plus faciles à enterrer quand la victoire est au rendez-vous.