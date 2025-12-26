Sénégal: Noël à Ziguinchor - Appel vibrant à l'amour et à la paix

Chants, ferveur et recueillement ont rythmé, le 25 décembre, la célébration de la solennité de Noël à la cathédrale Saint Antoine de Padoue de Ziguinchor. Dans une église baignée de lumière, les fidèles ont célébré la naissance du Sauveur. L'abbé Eugène Diatta a livré un message fort, appelant à la réconciliation, à la paix et au respect de toute vie humaine.

Dès les premières heures de la matinée, un flot ininterrompu de fidèles converge vers la cathédrale Saint Antoine de Padoue, église-mère du diocèse de Ziguinchor. En ce jour de Noël, la solennité de la Nativité du Christ attire des paroissiens venus, en grand nombre, communier dans la joie et l'espérance. À l'intérieur de l'édifice, récemment rénové par l'État, chaque banc est occupé.

Le silence, ponctué de murmures de prières, témoigne de l'intensité du moment. À droite de l'autel, un espace soigneusement aménagé, capte tous les regards. La crèche y est dressée avec délicatesse, représentant la sainte famille de Nazareth, avec cet enfant qui voit le jour à Bethléem. Une lumière douce s'en dégage, évoquant la naissance du messie, ce «noble descendant» du roi David, venu au monde dans l'humilité. L'enfant Jésus, couché dans la mangeoire, est entouré de bergers venus l'adorer, rappelant le mystère d'un Dieu qui choisit la pauvreté pour se révéler aux hommes.

À 8 heures précises, la chorale du renouveau charismatique entonne le chant d'entrée. Les voix s'élèvent, puissantes et harmonieuses, emplissant la cathédrale d'une atmosphère festive et priante. L'équipe liturgique s'avance vers l'autel, marquant l'ouverture officielle de la messe de Noël, célébrée dans toutes les communautés catholiques du monde. Dans son homélie, l'abbé Eugène Diatta invite les fidèles à contempler le sens profond de la nativité. Le jeune prêtre rappelle que la naissance de Jésus-Christ est un message vivant adressé à l'humanité.

«En célébrant la venue de Jésus-Christ, Dieu s'adresse à nous à travers la naissance de l'Emmanuel, celui qui demeure avec nous. Dans le calme profond de la nuit (mercredi 24 décembre), nous avons revécu cet événement unique : le Fils de Dieu est né, à Bethléem, la cité de David, choisissant la simplicité et la précarité», souligne le religieux. Pour lui, Noël ne saurait se limiter à une commémoration ; il doit se traduire en actes concrets. «À l'image de Jésus, nous sommes appelés à faire germer l'amour dans nos cœurs, à refuser la rancœur et à oser la réconciliation. L'amour ne détruit pas, il guérit. La joie de Noël prend tout son sens lorsque l'enfant de Bethléem demeure vivant en nous», exhorte-t-il.

Poursuivant son message, l'abbé insiste sur la responsabilité chrétienne face aux réalités du monde. «Au cœur de nos succès, comme de nos joies, nous devons offrir au Seigneur les dons qu'il attend : être des artisans de paix et de justice. Il nous faut rester sensibles à la souffrance de nos frères et sœurs et, à l'exemple du Christ, reconnaître et respecter la valeur sacrée de toute vie humaine», recommande-t-il d'un ton empreint de prestance. Dans la cathédrale, les visages reflètent une profonde émotion. Les chants, les prières et les paroles du célébrant résonnent comme un appel à vivre Noël au-delà du 25 décembre.