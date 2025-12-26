Sénégal: Émigration clandestine - Le chavirement d'une pirogue fait 12 morts à Joal

Une pirogue transportant des migrants à destination des îles Canaries a chaviré dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre 2025, aux environs de 4 heures, au large de Ngazobil, sur la Petite Côte. Selon les sources sécuritaires, douze morts ont été enregistrés sur le coup, une victime est admise aux urgences de l'hôpital de Joal et une trentaine de rescapés sont recensés. Le reste du groupe a fondu dans la nature avant l'arrivée des gendarmes.

La pirogue serait partie de Diamniadio, dans les îles du Saloum, le lundi 22 décembre 2025. En haute mer, le capitaine de l'embarcation a détecté la panne d'un moteur. Ce désagrément a alors ralenti le rythme de progression du navire avant que le deuxième moteur ne tombe aussi en panne. Sur la demande des candidats, le convoyeur a décidé de débarquer sur la plage la plus proche. Arrivé à Ngazobil, il a fait appel à une petite pirogue et pris la poudre d'escampette. Au moment de quitter la pirogue, plusieurs candidats ont voulu suivre le capitaine. Et cette bousculade dans les eaux aurait provoqué des cas de noyade ayant entraîné la mort de douze personnes.

Plusieurs candidats ont réussi à atteindre la plage où ils ont pris la fuite avant l'arrivée des gendarmes. Parmi les corps sans vie, sept Sénégalais ont été identifiés par leurs proches, informent les sources sécuritaires. Selon les informations recueillies sur place, l'embarcation avait à son bord près de 200 personnes. La gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider les circonstances de ce drame.