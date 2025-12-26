Afrique: CAN 2025 - La ferveur populaire au rendez-vous dans les stades

Pour cette CAN 2025, le Maroc a mis à disposition 9 stades répartis dans 6 villes différentes, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la compétition. Si des observateurs craignaient des stades vides, la réalité de la 1re journée était toute autre.

Lors de la 1re journée de cette CAN 2025 entre le Maroc et les Comores au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, il y a eu 60 180 spectateurs, sur une enceinte pouvant accueillir 68 000 places. C'est la plus haute affluence de la compétition pour l'instant. Au 2e rang, on retrouve le match Cameroun-Gabon de ce mercredi 24 décembre, qui a été vu par 35 200 spectateurs au Grand Stade d'Agadir, qui a une capacité de 45 480 places. Puis, la rencontre Égypte-Zimbabwe, disputée dans le même stade, a reçu 28 199 personnes.

Le duel Sénégal-Botswana, joué au Grand Stade de Tanger, est la 4e rencontre avec le plus d'affluence avec 18 591 spectateurs, alors que le stade a une capacité de 68 000 places. Voisin du Maroc, l'Algérie a battu le Soudan devant 16 115 spectateurs, alors que le Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat peut en recevoir 22 000.

RD Congo-Bénin, qui a eu lieu au Stade El Barid de Rabat, a le meilleur ratio spectateurs-places puisqu'il a accueilli 13 073 spectateurs pour une enceinte de 18 000 places. Tunisie-Ouganda, qui s'est joué au Stade annexe olympique du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, a eu lieu devant 13 387 spectateurs pour un stade de 21 000 places.

La Côte d'Ivoire, championne en titre, a affronté et battu le Mozambique devant 13 041 spectateurs. Le Grand Stade de Marrakech, où s'est disputée cette rencontre, a une capacité de 45 240 places.

A noter que pour certains matchs, le comité d'organisation marocain de la CAN 2025, en concertation avec la Confédération africaine de football (CAF), a décidé d'autoriser l'entrée gratuite des supporters dans les stades environ vingt minutes après le coup d'envoi de certaines rencontres.

Les affluences dans les autres matchs

Nigéria vs Tanzanie : 11 444 spectateurs au Complexe sportif de Fès (45 000 places)

Burkina Faso vs Guinée équatoriale : 10 267 spectateurs au Stade Mohammed V de Casablanca (67 000 places)

Mali vs Zambie : 10 124 spectateurs au Stade Mohammed V de Casablanca (67 000 places)

Afrique du Sud vs Angola : 4 013 spectateurs au Grand Stade de Marrakech (45 240 places)