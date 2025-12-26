Afrique: JOJ 2026 - Les équipes nationales masculine et féminine du Sénégal entament la deuxième phase de préparation au CNEPS

Les équipes nationales garçons et filles de cyclisme ont démarré un camp de préparation et de sélection en vue des jeux olympiques de la jeunesse 2026, au centre national d'éducation physique et de sport (CNEPS) de Thiès, du 20 au 29 décembre. Après une présélection qui a permis de retenir 5 garçons et 4 filles, la fédération, sur initiative du ministère des sports et de la jeunesse, a organisé un camp de sélection et de préparation pour le cyclisme en vue des jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026.

Il s'agit pour les filles d'Adja Fata Faye, Aminata Cissé Sarr, Rokhaya Gningue et d'Aida Mfososie, coachées par Aida Ndiaye, championne du Sénégal dans la catégorie féminine. Du côté des garçons, c'est Pape Djiby Ndao de Tivaouane, Abdou Ngom de Mbour, Mohamed Fall de Dakar, Ibrahima Gaye de Dakar et Abou Diao de Thiès qui sont retenus dans ce camp d'entraînement et de sélection. L'encadrement technique est composé du directeur technique national, Aliou Diallo, Moustapha Diaw, mécanicien, et d'Abdou Cissé Diop, chargé de la sécurité des circuits et Anta Ndiaye, coach de l'équipe nationale féminine.

Selon le directeur technique, le ministère des sports a chargé la fédération de préparer des coureurs en vue de la participation des jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. C'est dans ce cadre que la direction technique a mis en place un planning d'entraînement axé sur les phases du pédalage, de l'alimentation, des techniques comportementales du coureur dans le peloton, en somme la phase apprentissage du vélo dans la première phase qui s'est tenue au mois de mai dernier.

Durant la deuxième phase, coïncidant avec le regroupement technique du CNEPS, l'accent est mis sur la cadence, le rythme pour permettre aux coureurs d'aller plus vite, de renforcer la force musculaire et d'acquérir les bons réflexes au niveau des circuits. Il s'agit aussi de peaufiner les techniques de montée, de renforcer les heures de scelle, la résistance, et le sprint à l'arrivée, sur plusieurs types de circuits, entre Mont-Rolland et Thiès.

Ce travail va se poursuivre après le camp de 10 jours dans leurs clubs respectifs, sous la supervision de la direction technique en attendant les autres phases de préparation. Selon le directeur technique, à l'issue de la session deux garçons et deux filles devront être retenus pour représenter les équipes nationales masculine et féminine, selon la volonté des organisateurs.

Cependant, il est possible d'aller jusqu'à 4 coureurs dont deux titulaires et deux suppléants afin de pouvoir palier à toute éventualité, a suggéré Aliou Diallo. A l'en croire, le ministère a mis les moyens nécessaires pour que ce camp d'une dizaine de jours, au CNEPS de Thiès, se fasse dans de bonnes conditions. D'ailleurs, a précisé Aliou Diallo, le comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS) a effectué une visite, le 24 décembre au CNEPS, afin de s'enquérir des conditions de préparation des coureurs.

Pour le directeur technique national du cyclisme, l'objectif c'est de mettre les équipes nationales de cyclisme dans des postures de performance au moment des compétitions pour décrocher des médailles pour le Sénégal, lors des jeux olympiques de 2026. Interpellé sur l'état des vélos mis à la disposition des coureurs, Moustapha Diaw, s'est félicité des dispositions prises par le président de la fédération sénégalaise de cyclisme, Papa Fata Faye, qui, avec l'aide du ministère des sports et de l'union cycliste internationale (UCI), a pu acquérir de bonnes bicyclettes de course pour les entraînements mais aussi pour les compétitions à venir.

Le directeur technique a invité l'ensemble des acteurs du vélo à s'unir autour des équipes nationales et du cyclisme de manière générale pour des lendemains meilleurs de la discipline.