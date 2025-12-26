Afrique: Annonce du déploiement de la Mission d'observation électorale de l'Union africaine pour les élections législatives du 27 décembre 2025 en République de Côte d'Ivoire

25 Décembre 2025
African Union (Addis Ababa)

Le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a déployé une Mission d'observation électorale de l'Union africaine (MOEUA), au niveau technique, en vue d'observer les élections législatives prévues le 27 décembre 2025 en République de Côte d'Ivoire.

La Mission est déployée sur recommandation du Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité (PAPS) à l'Union africaine, S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, et conformément aux instruments internationaux, continentaux et sous-régionaux pertinents, régissant les élections démocratiques, ainsi qu'au cadre juridique national de la République de Côte d'Ivoire. La Mission d'observation électorale de l'Union africaine séjournera en République de Côte d'Ivoire du 22 au 31 décembre 2025.

La Mission d'observation électorale de l'Union africaine (MOEUA) est coordonnée par Mme Patience Zanelie Chiradza, Directrice de la Division de la gouvernance et de la prévention des conflits au sein du Département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine. Elle est composée de 31 observateurs, issus de 22 États membres de l'Union africaine, à savoir : l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Malawi, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, l'Ouganda et le Zimbabwe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Conformément à la méthodologie d'observation électorale de l'Union africaine, la Mission échangera avec les parties prenantes du processus électoral et observera les derniers jours de la campagne électorale, le déroulement du scrutin ainsi que l'environnement postélectoral. La Mission publiera un rapport final fondé sur des observations objectives, impartiales et indépendantes réalisées par ses observateurs déployés sur le terrain, ainsi que sur leurs échanges avec les parties prenantes. Ce rapport comprendra des recommandations appropriées visant à renforcer la démocratie, l'État de droit et la gouvernance électorale, qui constituent des fondements essentiels de la paix, de la sécurité, de la stabilité nationale et du développement durable.

Fait à Abidjan, le 24 décembre 2025

Pour la Mission,

Mme Patience Zanelie Chiradza

Directrice, Division de la gouvernance et de la prévention des conflits

Commission de l'Union africaine

Lire l'article original sur African Union.

Tagged:
Copyright © 2025 African Union. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.