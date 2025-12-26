Le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a déployé une Mission d'observation électorale de l'Union africaine (MOEUA), au niveau technique, en vue d'observer les élections législatives prévues le 27 décembre 2025 en République de Côte d'Ivoire.

La Mission est déployée sur recommandation du Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité (PAPS) à l'Union africaine, S.E. l'Ambassadeur Bankole Adeoye, et conformément aux instruments internationaux, continentaux et sous-régionaux pertinents, régissant les élections démocratiques, ainsi qu'au cadre juridique national de la République de Côte d'Ivoire. La Mission d'observation électorale de l'Union africaine séjournera en République de Côte d'Ivoire du 22 au 31 décembre 2025.

La Mission d'observation électorale de l'Union africaine (MOEUA) est coordonnée par Mme Patience Zanelie Chiradza, Directrice de la Division de la gouvernance et de la prévention des conflits au sein du Département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine. Elle est composée de 31 observateurs, issus de 22 États membres de l'Union africaine, à savoir : l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Malawi, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, les Seychelles, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, l'Ouganda et le Zimbabwe.

Conformément à la méthodologie d'observation électorale de l'Union africaine, la Mission échangera avec les parties prenantes du processus électoral et observera les derniers jours de la campagne électorale, le déroulement du scrutin ainsi que l'environnement postélectoral. La Mission publiera un rapport final fondé sur des observations objectives, impartiales et indépendantes réalisées par ses observateurs déployés sur le terrain, ainsi que sur leurs échanges avec les parties prenantes. Ce rapport comprendra des recommandations appropriées visant à renforcer la démocratie, l'État de droit et la gouvernance électorale, qui constituent des fondements essentiels de la paix, de la sécurité, de la stabilité nationale et du développement durable.

Fait à Abidjan, le 24 décembre 2025

Pour la Mission,

Mme Patience Zanelie Chiradza

Directrice, Division de la gouvernance et de la prévention des conflits

Commission de l'Union africaine