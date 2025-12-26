Afrique: L'année africaine 2025 racontée par Glez en huit dessins

Coups d'État, enlèvements, blocus, arrestations, mandats contestés : huit séquences, huit dessins, un même fil rouge. Le regard de Glez transforme l'actualité de 2025 en récit, entre humour et constat glaçant.

Retour en dessins sur les moments qui ont façonné l'Afrique 2025.

L'épidémie de coups d'État continue à se propager... Après leur coup de force, les militaires nomment un Premier ministre et un gouvernement. Le processus électoral est définitivement enterré. Du Mali au Gabon, en passant par Madagascar et la Guinée-Bissau, huit pays d'Afrique ont été victimes de coups d'État ces dernières années. Sous le regard impuissant des organisations panafricaines.

La dernière tentative de putsch de l'année se déroule au Bénin, le 7 décembre. Un groupe de militaires tente de renverser le président Patrice Talon. L'opération est mise en échec avec l'aide du Nigéria, sous bannière Cedeao et avec l'appui de la France.

Les écoles sont les principales cibles de cette nouvelle vague d'enlèvements. Non revendiqués, ces actes sont généralement le fait de gangs criminels ou de mouvements islamistes. Le gouvernement ordonne la mobilisation de milliers de policiers supplémentaires.

Conséquence du blocus imposé par les jihadistes, la plupart des stations-service sont vides. Il faut parfois attendre plusieurs jours avant de pouvoir faire le plein. Une grande partie de l'économie de la capitale malienne est à l'arrêt. Les terroristes attaquent les convois qui tentent de ravitailler la ville.

Les présidentielles du Cameroun et de Côte d'Ivoire livrent leur verdict : Paul Biya, 92 ans, réélu pour un huitième mandat et Alassane Ouattara, 83 ans, pour un quatrième. Quel message pour la jeunesse ? Comment éviter les conflits de générations ? Sous le regard d'une jeunesse africaine de plus en plus nombreuse...

Le Burkina expulse (encore) la patronne de l'ONU dans le pays : la coordonnatrice résidente de l'ONU est déclarée « persona non grata » en raison d'un rapport accusant les jihadistes mais également l'armée et ses supplétifs civils VDP de violences graves envers des enfants. La junte au pouvoir dénonce un rapport mensonger tandis que l'ONU proteste et parle de décision illégale. En 2022, Ouagadougou avait déjà expulsé une autre coordinatrice de l'ONU.

Vives tensions dans l'armée malienne : une cinquantaine de militaires, dont deux généraux arrêtés par la junte. La plupart sont issus de la Garde nationale, corps d'origine du général Sadio Camara, le ministre de la Défense. Des sources sécuritaires à Bamako les accusent d'avoir préparé un coup d'État.

Alassane Ouattara a été réélu à un quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Âgé de 83 ans, le président ivoirien s'était déclaré candidat à la présidentielle du 25 octobre pour que le pays reste « prospère, en paix et en sécurité ». Écartés du scrutin par la justice, plusieurs opposants avaient dénoncé une candidature anticonstitutionnelle. La légalité du troisième mandat avait déjà été contestée en 2020 et des violences avaient fait plus de 80 morts.