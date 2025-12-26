Afrique Centrale: Un nouvel ouvrage pour repenser le financement du développement

A travers « Le système financier et développement en zone Cémac », préfacé par l'ancien ministre Burkinabé de l'Industrie et du Commerce, le Dr Harouna Kaboré, Armel Silvère Dongou propose une lecture approfondie des mécanismes financiers à l'oeuvre dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac). Un livre qui vient repenser le financement du développement en Afrique centrale.

La réflexion sur le financement du développement en Afrique centrale s'enrichit d'une nouvelle contribution avec la parution aux éditions ASD, du dernier ouvrage d'Armel Silvère Dongou, consacré au système financier et à son rôle dans la transformation économique de la sous-région. Cet ouvrage paraît à une période où les pays d'Afrique centrale sont appelés à repenser leurs modèles de croissance, renforcer leur résilience économique et à mieux articuler finance et développement. Il va contribuer utilement au débat public et aux choix stratégiques qui s'imposent aux pays de la région.

Dans ce livre, l'auteur propose une analyse structurée et approfondie des mécanismes financiers à l'œuvre dans la zone Cémac, mettant en perspective les ambitions de développement économique avec les réalités institutionnelles, bancaires et financières. Armel Silvère Dongou s'attache, à travers cet ouvrage à comprendre pourquoi, malgré la stabilité monétaire et la solidité relative du secteur bancaire, le financement de l'investissement productif demeure insuffisant et peu orienté vers le long terme.

L'un des apports majeurs du livre réside dans la distinction claire qu'il opère entre stabilité financière et capacité de financement du développement. D'après l'auteur, si la stabilité n'est pas adossée à une architecture financière cohérente et diversifiée, elle peut coexister avec une faible industrialisation, une création d'emplois limitée et une dépendance persistante aux rentes extractives.

L'ouvrage met en lumière, à travers une approche à la fois analytique et pédagogique, les limites d'un modèle excessivement centré sur le crédit bancaire et plaide pour une architecture financière intégrée, fondée sur la complémentarité entre banques, marchés financiers, investisseurs institutionnels et mécanismes de partage du risque. Armel Silvère Dongou insiste notamment sur la nécessité de mobiliser l'épargne longue, de renforcer les marchés de capitaux régionaux et d'orienter la finance vers les secteurs productifs.

Ce livre qui se veut à la fois un outil de compréhension, un support de débat et une base de réflexion pour les réformes à venir, s'adresse aux décideurs publics, aux acteurs du secteur financier, aux entrepreneurs, mais aussi aux universitaires et étudiants intéressés par les questions de développement économique et de politiques financières.