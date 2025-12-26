Congo-Brazzaville: Kouilou - Trente-cinq jeunes formés en électricité-bâtiment

Après dix mois de formation, trente-cinq jeunes déscolarisées et vulnérables des districts de Hinda, Loango et Madingo Kayes (département du Kouilou) ont reçu le 23 décembre dans la salle de reunion de la Maison de la République à Pointe-Noire leurs certificats de qualification professionnelle délivrés dans le cadre du Projet Precika initié par le groupement des électriciens du Congo (GEC) et financé par l'ambassade de France.

Le projet Precika (Appuyer les électriciens-Créer de l'insertion professionnelle) porté par le GEC grâce au dispositif Kotonga qui bénéficie de l'appui technique et financier de l'ambassade de France au Congo, est une initiative salutaire pour les jeunes et unique en son genre. Il a pour but de favoriser l'employabilité dans le secteur de l'électricité bâtiment et l'initiation en énergie solaire.

« Le Projet Precika a pour objectif général de favoriser l'autonomisation communautaire et la création d'emplois durables dans un contexte de transition sociale. Le projet vise à transformer les jeunes sans qualification formelle en acteurs économiques utiles capables de répondre aux besoins énergétiques de leurs communautés tout en générant des revenus. Le projet Precika offre une seconde chance de formation et d'insertion professionnelle aux jeunes formés en électricité bâtiment et en énergie solaire, deux métiers d'avenir essentiels pour l'électrification de nos territoires, la création d'emplois locaux sans oublier son apport dans le domaine énergétique dans le pays » a dit Honoré Moukolo Bambi, président du bureau exécutif du GEC et chef de projet GEC/Precika et d'ajouter :

« La formation délocalisée à Pointe-Noire pour des raisons logistiques s'est appuyée en une sélection endogène des formateurs issus du GEC, un enseignement théorique et pratique, une alternance entre salle de cours, ateliers et chantiers. Les bénéficiaires ont été formés à travers cinq modules techniques couvrant, la lecture des plans et schémas électriques, les installations électriques et solaires, les installations des groupes électrogènes, la relation client et gestion commerciale. Parallèlement, ils ont bénéficié aussi des formations transversales leur ajoutant des compétences en entreprenariat, gestion des TPE, gouvernance associative... » .

35 jeunes électriciens dont 9 femmes désormais au service de leurs districts

Au terme du projet, 35 jeunes ont été présents aux évaluations finales dont neuf jeunes femmes soit un pourcentage de 87,5 % surtout 100 % de réussite parmi les présents. 35 Très petites entreprises (TPE) ont été créées et formalisées, autant d'autorisations et attestations d'artisans délivrées, 35 kits d'insertion professionnelles comprenant chacun 27 outils (multimètre, marteau, tournevis, niveau, pinces...) remis aux apprenants qui, en plus du certificat de qualification professionnelle ont reçu les documents de travail tels que le cachet, les cartes de visites, le journal de caisse, les carnets de facture etc,..

Remerciant au nom de leurs collègues apprenants, les initiateurs du projet, les partenaires et autres intervenants à la réussite de la formation, les bénéficiaires Kouandzi Loufouma Claude Mercia et Tchitembo Fabus Yonnel ont souhaité la pérennisation du projet pour que d'autres jeunes en bénéficient à l'avenir.

Pour Edith Makanga, directrice départementale de la jeunesse du Kouilou, cette formation a permis de former des jeunes électriciens qualifiés, responsables et prêts à servir utilement le département. Séraphin André Lomba, directeur départemental de la formation qualifiante et de l'emploi du Kouilou a loué le partenariat agissant entre le GEC et sa direction dans l'accompagnement depuis quelques mois des actions d'apprentissage en lien avec le développement local sur le renforcement des capacités afin d'améliorer la définition, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de cette formation des jeunes pour préparer leur transition vers la vie active proche de leurs lieux de résidence.

« Les compétences que vous avez acquises vous engagent à exercer votre métier avec rigueur, responsabilité et respect des normes professionnelles. Votre réussite individuelle et collective sera une source de fierté pour vos familles, votre commune et tout l'ensemble du département du Kouilou » s'est réjoui Nsamouni Livite Clarisse Maya, administrateur-maire de la commune urbaine de Loango.

« 35 jeunes lauréats disposent d'une formation fiable et sont en capacité d'œuvrer dans les différentes localités dont ils sont originaires dans le Kouilou. Chers jeunes, mon souhait est que vous vous mettiez rapidement au travail pour mettre à profit ce que vous avez appris pendant les 18 mois de formation » a conclu Veronique Wagner, Consule générale de France à Pointe-Noire à la fin de l'activité.

Signalons que la sensibilisation des jeunes dans le département du Kouilou aux changements climatiques et à la gestion durable de l'énergie a été également faite pendant le déroulement du projet.

Le GEC est une structure d'auto-organisation des artisans électriciens et électroniciens à but non lucratif. Il a été créé dans le cadre du Projet de Promotion de l'artisanat et de la petite entreprise, mis en oeuvre par le service technique de la coopération allemande (GTZ) de 1995 à 2001. Après plusieurs années de léthargie et de fonctionnement en informel, le GEC s'est remis en cause et a engagé les démarches réglementaires pour sa formalisation officielle intervenue le 15 mai 2018 au ministère de l'Intérieur.