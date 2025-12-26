Congo-Brazzaville: Vie des partis - La fédération PCT-Nkeni-Alima se dote d'un siège moderne

Le commissaire politique du Parti congolais du travail (PCT) du département de la Nkeni-Alima, Pierre Mabiala, a procédé le 24 décembre à Gamboma, à l'inauguration du siège de cette nouvelle fédération et à l'installation de son président, Yves Fortuné Moundélé-Ngollo Éhourossia.

Don du député de la première circonscription électorale de Gamboma, Hugues Ngouélondélé, le siège de la fédération PCT-Nkeni-Alima est un bâtiment R+1 alliant commodités et confort. On y trouve, entre autres, des bureaux du président fédéral et de ses collaborateurs, des salles d'attente et de conférences équipés, ainsi que d'autres locaux pour des services techniques et connexes.

Coupant le ruban symbolique, le commissaire politique, Pierre Mabiala, a rappelé que cet édifice fait désormais l'honneur à son constructeur et au parti. Il a également remercié les bénéficiaires, notamment le président fédéral du PCT-Nkeni-Alima qui, à peine arrivé, dispose déjà d'un chef d'oeuvre à la hauteur des attentes des militants.

Réceptionnant l'infrastructure, le président de la fédération PCT-Nkeni-Alima, Yves Fortuné Moundélé-Ngollo Éhourossia, a rappelé que ce siège n'est pas un simple bâtiment, mais plutôt un marqueur de leur présence politique, un repère pour les militants et un signal de conquête. « Il est la marque déposée d'un geste généreux, visionnaire et profondément militant posé par un homme de conviction, un homme au grand coeur, un militant engagé et déterminé à servir le parti. Ce camarade qui souhaite que nous fassions la politique autrement n'est autre que le membre du Comité central Hugues Ngouélondélé », a-t-il indiqué.

Profitant de la cérémonie qui s'est déroulée à quelques heures de l'ouverture des travaux du 6e congrès ordinaire et à quelques mois de l'élection présidentielle de mars 2026, Yves Fortuné Moundélé-Ngollo Éhourossia a rappelé que l'inauguration de ce siège est un message clair et sans aucune ambiguïté confirmant que le département de la Nkéni-Alima est acquis au PCT.

« Oui, d'Ongogni à Ollombo, d'Abala à Allembé, de Makotimpoko à Gamboma, le PCT est chez lui et il va continuer à convaincre et à intégrer les nouvelles générations d'hommes et de femmes afin de demeurer la seule force de propositions crédibles pour la transformation, le progrès et le développement de nos territoires. Ce bâtiment nous place face à nos exigences à savoir d'être à la hauteur de l'outil qui nous est confié. Il nous revient désormais de faire vivre ces murs par l'action militante, la discipline, la cohésion et l'exemplarité dans un esprit de franche camaraderie », a dit le député d'Ongogni.

Il a, par ailleurs, réaffirmé la loyauté et le soutien total de la fédération PCT du département de la Nkeni-Alima au président du comité central, Denis Sassou N'Guesso, l'appelant à faire acte de candidature à l'élection présidentielle : « Nous voulons lui dire que la terre de nos ancêtres vibre déjà ! Nous voulons vous dire que nous sommes déjà rangés en ordre de bataille pour que vous poursuiviez l'oeuvre de métamorphose de notre pays, dans la paix et l'unité. Nous croyons en vous, nous avons confiance en vous, nous sommes avec vous... C'est pourquoi, avec la foi du militant et la voix de la base, nous vous demandons très respectueusement de répondre aux appels à candidature qui résonnent dans tout le pays, répondez à l'appel du peuple congolais, qui du nord au sud, vous réclame encore à la tête de notre pays pour conduire le destin de notre nation ».

Notons que l'inauguration du siège du PCT-Nkeni-Alima a été suivie d'une réunion qui a rassemblé, autour du commissaire politique Pierre Mabiala, les autorités nationales et fédérales du parti dont l'ancien secrétaire général, Pierre Ngolo, le président fédéral, Yves Fortuné Moundélé-Ngollo Ehourossia, la secrétaire permanente Pauline Issongo, le membre du comité central Hugues Ngouélondélé, le commissaire politique des Plateaux, Adélaïde Mougany, ainsi que d'autres membres du comité central, notamment Lydia Mikolo, Grégoire Lefouoba et Bruno Jean Richard Itoua.