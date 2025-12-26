Congo-Brazzaville: Parti congolais du travail - 3000 participants attendus au 6e congrès ordinaire

Rapporteur du comité préparatoire et d'organisation du 6e congrès ordinaire, prévu du 27 au 30 décembre à Brazzaville, le porte-parole du Parti congolais du travail (PCT), Parfait Romuald Iloki, a annoncé au cours d'une conférence de presse le 24 décembre, la participation de 3000 délégués venus des quinze départements du pays et de la diaspora.

Sur les 3000 participants au 6e congrès ordinaire du PCT, figurent 1340 délégués fédéraux issus des quinze départements du pays et de la fédération France-Europe, 1158 membres de droit (comité central, commission de contrôle et d'évaluation, comité des membres d'honneur) et 502 individualités. Des délégués choisis par rapport à leur militantisme. Selon le rapporteur du comité préparatoire et d'organisation, toutes les conditions sont réunies pour la bonne tenue de ce congrès qui a été décalé d'un an pour des raisons stratégiques, notamment pour le rapprocher de l'élection présidentielle de mars 2026.

Les enjeux étant, entre autres, la désignation de son candidat à l'élection présidentielle de mars 2026 et le renouvellement des instances dirigeantes avec l'élection d'un nouveau secrétaire général. « À travers le rendez-vous de notre congrès, il sera question de renforcer la cohésion au sein de notre parti, de réaffirmer ses valeurs et idéaux, de projeter les grandes orientations quinquennales du parti, mais aussi de regarder dans le rétroviseur avant de rebondir. Il s'agit aussi de trouver des réponses concrètes du point de vue de la pensée, de la réflexion aux desideratas de la population et des militants du Parti congolais du travail », a expliqué Parfait Iloki.

Il est également revenu sur le thème du congrès : « Cadres, militants et sympathisants du Parti congolais du travail, dans l'unité, la cohésion et la solidarité, en avant pour la consolidation de la paix, l'unité nationale, la démocratie en vue de la poursuite de la marche vers le développement ». Ce thème qui parle et fait rebondir, a été, a-t-il rappelé, vivement réfléchi.

Rappelant certaines dispositions du règlement intérieur, il a indiqué que le Congrès, instance suprême du parti a, entre autres missions, de réviser, modifier et approuver le programme ainsi que les statuts du PCT.

Interrogé sur le bilan du mandat finissant du parti, Parfait Iloki a répondu qu'il est largement positif d'autant plus que le PCT a gagné toutes les batailles électorales. « Les objectifs du 5e congrès ont été largement atteints. A l'issue des élections législatives de 2022, le parti a obtenu 111 députés, plus un indépendant qui a rejoint le parti après l'élection, sur les 151. Aux sénatoriales de 2023, le PCT a gagné 59 sièges sur les 72 ; 652 conseillers sur les 1154 aux locales, offrant une majorité confortable au président de la République. Après 56 ans de lutte, le PCT vient d'obtenir son adhésion à l'Internationale socialiste. Une victoire énorme », a-t-il rappelé.