Cote d'Ivoire: Cacao - En trois mois, 70 % de la production évacuée vers les ports et plus de 2, 800 milliards FCFA déjà versés aux producteurs

La campagne de commercialisation 2025/2026 du cacao et du café en Côte d'Ivoire, lancée le 1ᵉʳ octobre 2025, est désormais solidement installée sur de bons rails. Grâce à une série de mesures rigoureuses prises par le Conseil du Café-Cacao (CCC), organe de régulation de la principale filière agricole du pays, le secteur affiche des performances remarquables à seulement trois mois du démarrage officiel.

Après un début de campagne marqué par des difficultés liées à la lenteur et à l'insuffisance des financements bancaires, certains acheteurs peu scrupuleux avaient tenté de contourner le prix garanti bord champ fixé à 2 800 FCFA le kilogramme. Une situation rapidement corrigée par l'intervention ferme du CCC. Aujourd'hui, la campagne est entrée dans une phase de croisière, avec près d'un million de tonnes de fèves de cacao déjà achetées aux planteurs et acheminées vers les ports d'Abidjan et de San Pedro.

Pour la saison 2025/2026, les prévisions de production, tant du Conseil du Café-Cacao que des industriels, sont estimées à environ 1,4 million de tonnes à fin mars 2026. À ce jour, ce sont donc près de 70 % de cette production attendue qui ont déjà été évacués vers les deux ports ivoiriens. Une performance qui se traduit concrètement par plus de 2 800 milliards de francs CFA déjà engrangés par les producteurs de cacao en seulement trois mois d'activité.

L'intensité de l'activité portuaire témoigne de cette dynamique. Selon des sources proches du CCC, pas moins de 410 camions remorques ont été déchargés dans les ports ivoiriens le lundi 22 décembre, suivis de 420 autres le mardi 23 décembre 2025. Une accélération classique à cette période de la campagne, mais rendue possible par une meilleure fluidité dans les opérations d'achat, de transport et de livraison.

Satisfait des résultats obtenus, le Conseil du Café-Cacao demeure toutefois vigilant. Ses équipes poursuivent quotidiennement leurs descentes dans les zones de production et les villages afin de sensibiliser les producteurs et de veiller au strict respect du prix garanti de 2 800 FCFA/kg, fixé par le président de la République, Alassane Ouattara, en reconnaissance du travail et des efforts des planteurs ivoiriens.

Cette vigilance s'est traduite par des actions fortes sur le terrain. En novembre et décembre 2025, plus d'une dizaine de personnes ont été interpellées puis condamnées par la justice pour avoir acheté du cacao en dessous du prix officiel. Ces arrestations ont mis un coup d'arrêt aux tentatives de spoliation des producteurs et renforcé la confiance dans le dispositif de régulation.

Par ailleurs, les réformes engagées par le CCC ont permis de réduire considérablement les pratiques de dépôts et de ventes informelles, souvent sources de pertes pour les planteurs. Si le régulateur se garde de tout triomphalisme, les chiffres parlent d'eux-mêmes et traduisent un redressement rapide et efficace de la campagne.

Enfin, la mise en place de l'Organisation interprofessionnelle agricole (OIA), dirigée par Siaka Diakité, marque un tournant majeur. Elle offre désormais aux véritables producteurs de café-cacao une structure crédible, reconnue par l'État et les partenaires financiers, pour défendre leurs intérêts. Avec l'OIA, la cacophonie entretenue par des structures sans légitimité est appelée à disparaître, pour une campagne 2025/2026 plus sereine et mieux encadrée.