Cote d'Ivoire: Lutte contre le travail des enfants - Village d'enfants SOS d'Abobo fait son bilan

SOS Villages d'enfants en Côte d'Ivoire a organisé le mardi 23 décembre 2025, dans la salle polyvalente du Village d'enfants SOS d'Abobo, un atelier-bilan du projet « Tantie bagage ».

Financé par la Fondation SOS Children's villages worldwide (Cvw) pour une durée de trois ans, ce projet vise à lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment le travail de portefaix, à travers la scolarisation, la formation professionnelle, l'insertion socio-économique des enfants et adolescents vulnérables, ainsi que le renforcement des capacités des familles et des communautés dans la commune d'Abobo.

L'atelier a permis de présenter les résultats significatifs du projet, notamment la réinsertion éducative et professionnelle de 150 enfants bénéficiaires, dont 105 filles et 45 garçons. Les témoignages des enfants, des parents bénéficiaires, ainsi que des leaders communautaires, ont illustré les changements positifs observés dans leur vie et au sein de leurs communautés.

Les participants ont, en effet, salué la pertinence du projet et réaffirmé la nécessité de renforcer la coordination intersectorielle, afin de pérenniser les acquis et d'intensifier la lutte contre le travail des enfants.

À travers le projet « Tantie bagage », SOS Villages d'enfants en Côte d'Ivoire réaffirme son engagement aux côtés de l'État et de ses partenaires pour garantir aux enfants un environnement protecteur, propice à leur éducation, à leur bien-être et à leur avenir.

Cet atelier s'est achevé par une exposition du savoir-faire des bénéficiaires.