Cote d'Ivoire: Foi chrétienne - 340 Ivoiriens renouvellent leur engagement en Italie

Bénéficiant d'une prise en charge totale de l'État de Côte d'Ivoire, à travers la Direction générale des cultes (Dgc), 340 pèlerins ivoiriens ont renouvelé leur engagement chrétien et célébré l'amour de Dieu dans la communion fraternelle. Cette initiative s'inscrivait dans le cadre du pèlerinage de la Nativité en Terre sainte d'Italie, du 16 au 30 décembre 2025.

Répartis en quatre groupes, ces pèlerins sont partis à la rencontre des saints de l'Église catholique, tout en visitant plusieurs monuments religieux historiques, notamment des basiliques et des cathédrales.

De Sainte Philomène, sainte martyre de la pureté, dans la région de Naples, à Saint Padre Pio, le saint des stigmates et de la compassion, dans les Pouilles italiennes, en passant par Saint François d'Assise, les pèlerins ont intensément prié, en particulier pour la Côte d'Ivoire.

À Rome, ils ont découvert plusieurs monuments religieux emblématiques du catholicisme, notamment les quatre basiliques majeures : Saint-Jean-de-Latran, Saint-Paul-hors-les-Murs, Sainte-Marie-Majeure et surtout la basilique Saint-Pierre du Vatican.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce pèlerinage, organisé durant la semaine de la célébration de Noël, se déroule dans un contexte d'année jubilaire.

À noter que les pèlerins ivoiriens ont assisté au message de Noël du souverain pontife, le pape Léon, dans un esprit de fraternité, aux côtés de plusieurs milliers d'autres pèlerins venus du monde entier.